El argentino Sergio "Kun" Agüero, leyenda del Manchester City, se incorporará este año al Salón de la Fama de la Premier League, anunciaron este jueves las autoridades de esa organización británica.

Agüero, de 33 años, retirado de la actividad profesional en diciembre pasado por un problema cardíaco, integra la camada 2022 junto a otros siete exjugadores: Patrick Vieira, Wayne Rooney, Ian Wright, Peter Schmeichel, Paulo Scholes, Didier Drogba y Vicent Kompany, su excompañero en la época dorada del City.

"Muchas gracias a la Premier League por este reconocimiento, que me enorgullece. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real sobre el camino que me trajo hasta acá. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club, el Manchester City, y todos mis compañeros", agradeció Agüero en su cuenta de Twitter.

El "Kun" llegó a Manchester en 2011 procedente de Atlético de Madrid y en su primera temporada quedó en la historia por su emblemático gol en el minuto 93:20 ante el Queen Park Rangers, que le dio al City su primer título de la Premier.

Durante su década en el club, el argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia del City con 260 goles en 390 partidos y conquistó 15 títulos, entre ellos, cinco Premier Leagues, una FA Cup y seis Copa de la Liga. A nivel personal, estableció récords individuales como ser el máximo goleador no británico de la historia de la Premier League y alcanzar los 12 "hat-tricks" (tres goles en un mismo juego).

“Desde que tenía nueve o diez años quería jugar en la Premier League. Creo que es la mejor liga del mundo, la que tiene un fútbol más bonito y el ambiente en los estadios siempre es increíble”, dijo Agüero a la web oficial de la Premier.

“Formar parte del Salón de la Fama me hace muy feliz por mí y por mi familia. Mi hijo podrá decir que es algo que su padre logró. Amé jugar por el Manchester City y los recuerdos de ganar cinco veces la liga y de marcar el gol más importante de mi carrera”, concluyó quien será el primer argentino en ingresar a ese círculo de privilegio.