El conflicto entre el poder Legislativo y Judicial sigue escalando a raíz del avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. En un nuevo capítulo de esta historia, el autoproclamado presidente del Consejo, Horacio Rosatti, todavía no les tomó juramento a los dos consejeros políticos y los distintos bloques realizaron presentaciones judiciales cruzadas. Los senadores del Pro, Luis Juez y Humberto Schiavoni, denunciaron penalmente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pidieron a la Justicia tomar las "medidas pertinentes" para poder asumir en lugar de los designados por el Senado, Martín Doñate y Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana. Por otra parte, el Presidente de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, insiste con que no está de acuerdo con el nombramiento de la Diputada de la UCR, Roxana Reyes, y pidió ante la Justicia la nulidad de la designación.

La solicitud que realizó Martínez recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo 11, a cargo del doctor Martín Cormick, pero además de eso, el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja presentó una nota ante Rosatti "solicitando que se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura". En diálogo con Página/12, Martínez expresó que está "ratificando" la postura que anunció el miércoles pasado. "No estoy de acuerdo con la decisión de impulsar la designación de Reyes porque sobrerrepresenta a la segunda fuerza política parlamentaria y subrepresenta a la principal fuerza política parlamentaria, que es la nuestra", indicó.

Luego, el presidente del bloque oficialista en Diputados agregó en diálogo con este diario que "la cuarta silla de la cámara de Diputados hay que definirla teniendo en cuenta los nombres elegidos en 2018 y en dónde tributa cada una de las personas elegidas en 2018. Nosotros pensamos que eso tiene que ser así. Después la Justicia podrá hacer o no lugar a mi presentación, pero quiero dejar en claro, en defensa de los intereses de mi bloque, que a nosotros nos corresponde una banca más".

Desde la Cámara de Diputados, la legisladora Vanesa Siley manifestó que el avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura se da porque la oposición "quiere conformar una mayoría propia para sacar las propuestas de jueces que le garanticen impunidad al expresidente Mauricio Macri". El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, abonó a la misma teoría al señalar que el Consejo de la Magistratura se disponía a cubrir vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py, y consideró que demoras en esas designaciones apuntan a “cubrir y blindar de impunidad a Mauricio Macri”, en las causas que involucran al expresidente.

En diálogo con este diario, fuentes parlamentarias añadieron sobre esa hipótesis que "hacen todo esto para mantener el statu quo de Comodoro Py y lograr la impunidad de Macri. Quieren mantener los jueces designados a dedo por el expresidente. Eso se estaba discutiendo ahora, por eso casualmente después de 16 años y de una ley que funcionaba normal, justo cuando se están por aprobar las ternas de Comodoro Py aparece esto". En esa línea, desde el oficialismo explicaron que "se pusieron a votación las ternas de Comodoro Py. Había dos dictámenes, el de la mayoría y el de la minoría. La mayoría tenía un orden de mérito y el de la minoría otro un poco distinto, se votó el de la mayoría y ganamos, pero no alcanzó a los dos tercios, entonces propusimos votar el de la minoría y también ganamos, pero ellos no votaron su propio dictamen. Lo que querían es que no saliera ninguna terna".

Desde el Senado de la Nación, la flamante presidenta de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, advirtió que Rosatti "no tiene ninguna excusa para no tomarle juramento al senador Doñate". Luego, agregó que "le tengo que agradecer a la oposición que me haya enseñado esta picardía de poder tener una tercera minoría y tener el lugar que me corresponde. Soy la presidenta del bloque de la tercera minoría". Di Tullio también cuestionó "la doble moral de la oposición" de recriminar el nombramiento de Doñate y la creación de los dos bloques dentro del interbloque del Frente de Todos y resaltó que esa actitud "no le hace bien a nadie". "Las reglas están hechas para cumplirlas. Si yo me tuve que bancar las reglas que ellos inventaron ahora que se la banquen ellos", dijo.

La denuncia que presentó Juez la mañana del jueves contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quedó a cargo del juez federal Luis Rodríguez, tras ser sorteada en Comodoro Py. En diálogo con Página12, el senador y miembro del Consejo de la Magistratura, Mariano Recalde, indicó sobre esa presentación judicial que "es un disparate y poco seria". Además, opinó que "la Corte tiene que tomarle rápidamente juramento tanto a Doñate como a Reyes en forma conjunta para poder completar la integración. Rosatti, al no tomarle juramento a los consejeros parlamentarios junto al resto de los consejeros, cometió otro exabrupto, otro error, otra contradicción consigo mismo. Ellos hablan de equilibrio y ahora tienen una composición más desequilibrada que antes porque falta jurar un estamento".

Por otra parte, Recalde indicó que "la Corte dictó un fallo inoportuno, en un momento alejado. Además, es cuestionable que digan que no se respetaba el equilibrio con la ley anterior porque sí se respetaba. Lo que hace la Corte es violar la división de poderes, porque el poder Judicial no puede legislar, eso corresponde al poder Legislativo. La Corte legisló y eso no lo decimos solo nosotros, también lo dijo un miembro de la Corte, que es Ricardo Lorenzetti, con su voto en disidencia. Rosatti dictó una sentencia que lo beneficia personalmente. Eso es un escándalo en cualquier sistema jurídico serio". El senador opinó que la decisión política que tomaron Massa, y Cristina Fernández de Kirchner, de designar a Reyes y Doñate fue "un gesto de grandeza y de convocatoria para consensuar la nueva ley".

Fuentes oficiales adelantaron a este diario que luego de que se resuelva lo de las designaciones, habrá que esperar "que baje un poco la espuma" y volver a pedir que se constituyan las dos comisiones --de Asuntos Constitucionales y Justicia-- para poder empezar a poner en debate y discutir el proyecto que llegó a Diputados con media sanción del Senado. "Hay que discutir todo y ver si se llega con el texto de la media sanción o alumbramos otro tipo de texto. Esas dos alternativas van a estar siempre", indicaron. Desde el oficialismo subrayaron que "la media sanción del Senado no lo dice explícitamente, pero prevé que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente y eso es una opción para destrabar y que salga la ley, hay apertura para discutirlo".

Mena opinó que “todo lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura es el resultado del descalabro jurídico que generó la Corte Suprema al habilitar una ley que estaba fenecida hace 16 años”. Desde el oficialismo agregaron en diálogo con este diario que "la ley del '97 tuvo sus defectos, por eso la modificamos en 2006. Puede ser que la del 2006 no haya dado todos los resultados esperados, pero por eso intentamos modificarla llevando los miembros a 17".