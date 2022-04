El Día de la Tierra -oficialmente, el Día Internacional de la Madre Tierra- tendrá como lema este año "Invertir en nuestro Planeta". La ONU vuelve a advertir sobre las medidas urgentes que se deben tomar para limitar las consecuencias del cambio climático y la crisis socioambiental que está viviendo el planeta como una extrema consecuencia del actual sistema de producción y consumo.

El doodle de Google por el Día de la Tierra

"La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Aún al día de hoy nos enfrentamos al covid-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema", publicó la ONU en su sitio web para concientizar sobre este día.

Agrega además esta institución que "los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta".

Vale recordar que en 2021 Estados Unidos -el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero por detrás de China- organizó la Cumbre virtual de la que participó el presidente Alberto Fernández. La Casa Blanca había instado a los líderes mundiales a que aprovecharan el evento para dictar recortes de emisiones de carbono. Entre los participantes se destacaron el mandatario chino, Xi Jinping, y Vladimir Putin, de Rusia.

La idea de Joe Biden fue retomar el liderazgo contra el calentamiento global, que había dejado de lado su antecesor, Donald Trump, un negacionista del cambio climático.

Como nació el Día de la Tierra

El promotor para instaurar este día fue el senador y activista ambiental de los Estados Unidos, Gaylord Nelson, con el fin de demostrar la interdependencia entre los ecosistemas y los seres vivos que los habitamos.

La primera manifestación fue el 22 de abril de 1970, promovida por Nelson para la creación de una agencia ambiental. En aquella convocatoria participaron dos mil universidades, más de diez mil escuelas y distintas comunidades. La presión social hizo que el gobierno de los Estados Unidos creara la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y el Congreso dispusiera de una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente.

Finalmente, en 2009, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó este día como Día Internacional de la Madre Tierra, expresando la necesidad de promover la armonía con la naturaleza, y un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones actuales y futuras.

3 consejos para los chicos sobre reducción de daño ambiental

La importancia de que los niños crezcan siendo conscientes sobre la importancia de cuidar el lugar en el que vivimos, sin dudas asegura su propio futuro. La idea es que los chicos puedan aprender sobre la contaminación ambiental y las acciones provocadas por el ser humano y que terminan dañando la salud del planeta y la de los seres vivos.

Para eso, se pueden realizar algunas acciones simples y cotidianas para que vayan incorporando:

Aprender a reciclar. Es importante que los chicos incorporen la costumbre de tirar los residuos por separado, diferenciando los diferentes materiales de los desechos. También que controlen el uso de elementos como el papel, que causa una deforestación masiva en todo el mundo. Asimismo es importante ayudarlos a conocer que todos los objetos pueden tener una segunda vida, y ser reutilizados dándoles otro uso. Para esto, se pueden hacer juguetes o instrumentos musicales con las botellas de plástico, por ejemplo. Una actividad, un juego, que les puede despertar la imaginación.

Realizar actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza. La idea es acompañarlos en la importancia de no contaminar los ríos ni el lugar donde vivimos con los residuos que generamos. Que puedan aprender de una manera natural y divertida el valor que tiene la naturaleza; el agua, el aire, la tierra. Y lo fundamental que es no contaminar el planeta.

Hablar sobre el cuidado del medioambiente tanto en casa como en el colegio. Es fundamental hablar sobre este tema y las consecuencias de no hacerlo, en cada familia y en las escuelas, para que los niños conozcan que todas las acciones que realizamos tienen un impacto que puede ser negativo en nuestro ecosistema. El Día de la Madre Tierra en Argentina y en el mundo.

El día de la Tierra en Argentina y en el mundo

En Argentina, organizaciones sociales, ambientales y políticas participarán este viernes de la Marcha Global por el Clima, en reclamo de políticas públicas para el cambio de modelos de desarrollo y producción que disminuyan el impacto del cambio climático. La concentración se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y otras capitales del interior del país.

A partir de las 17, los participantes se reunirán en Plaza de Mayo y desde allí se marchará hasta el Congreso. "Salimos a las calles para seguir luchando por ese mundo que creemos posible. Un mundo con justicia socioambiental, climática, de género y racial. Un mundo donde quepan todos los mundos", señaló la organización Climate Save Argentina.

Otros de los reclamos será por una Ley de Humedales, la producción agroecológica y un plan para la transición energética, ya que -advierten- el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en Argentina corresponden a la generación de energía.



Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene previstas distintas actividades que se realizarán este sábado y domingo, en la Usina del Arte, ligadas al reciclado, compostaje, emprendimientos sustentables, consumo, y propuestas gastronómicas para aprender a comer de una manera saludable y en sintonía con el cuidado del medio ambiente.

La Asamblea de la ONU llevará a cabo un evento -"Armonía con la naturaleza y la biodiversidad"- en forma de diálogo interactivo (este viernes a las 10, hora de Nueva York) a través de ONU WebTV. Habrá panelistas que expondrán sobre la relación entre la armonía con la naturaleza y la biodiversidad y se presentarán iniciativas en economía ecológica y leyes centradas en el respeto a nuestro planeta para reconstruir un mundo mejor.

Earth Day en todo el mundo

La organización Earth Day tiene una campaña focalizada en la economía del siglo XXI que recupere la salud de nuestro planeta, proteja a nuestra especie y brinde oportunidades para todos. "Este es el momento de cambiarlo todo: el clima de negocios, el clima político y cómo tomamos medidas sobre el clima. Ahora es el momento del coraje imparable para preservar y proteger nuestra salud, nuestras familias y nuestros medios de subsistencia", asegura la entidad. Y llama a las empresas, gobiernos y ciudadanos a una alianza por el planeta.

En Colombia, organizaciones sociales, ambientales y sindicales participarán, junto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, acciones en varias ciudades contra los proyectos de este método impulsados por el gobierno."Saldremos a la calle de manera pacífica, alegre y festiva para conmemorar el Día de la Tierra y rechazar los engaños de Iván Duque quien recorre el mundo hablando de cambio climático, pero aquí, en Colombia impone megaproyectos extractivos", dicen los organizadores.

México prepara una movilización bajo la pregunta "¿Cuántos más tienen que morir por defender a la madre Terra?", en el Zócalo de la capital mexicana, se realizará una marcha para exigir justicia para los defensores de la tierra que fueron asesinados.

En Europa, las aerolíneas Air France y KLM lanzaron una campaña que propone a los viajeros frecuentes donar millas de vuelos, a través de la tarjeta Flying Blue, a la organización no gubernamental WWF (World Wide Fund for Nature) y a la fundación The Ocean Cleanup. La iniciativa se extenderá hasta el 6 de mayo.

En Arlington, Estados Unidos, se anunció un festival gratis y para la familia para celebrar el Día de la Tierra con actividades, demostraciones y recorridos para aprender sobre el planeta y el medio ambiente. Escuelas, universidades y distintas organizaciones ambientalismo harán actividades y actos en todo el país.

