Desde hace varios años, el feminismo y las disidencias sexuales están presentes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Siguiendo la marea de #NiUnaMenos y la marea del movimiento feminista, la Fundación El Libro, organizadora de la Feria, decidió convocar por tres años consecutivos a escritoras para que brindaran los discursos inaugurales en 2017, 2018 y 2019. Las elegidas fueron Luisa Valenzuela, Claudia Piñeiro y Rita Segato, respectivamente. En 2018, además, se creó en el Pabellón Ocre –poblado de stands de casas de provincias y clubes de fútbol– el espacio Orgullo y Prejuicio, dedicado a la diversidad sexual y con un surtido de actividades. En esta ocasión, la curaduría del austeniano stand LGBTQ+ quedó a cargo del escritor y docente Juan Fernando García.

Ayer al atardecer se inauguró en La Rural la 46.ª edición de la Feria (postergada en 2020 y 2021 por el Covid), con una presencia mayoritariamente masculina en el escenario. Hablaron el presidente de la Fundación El Libro, Ariel Granica; la funcionaria cubana Tatiana Viera Hernández (dado que la ciudad invitada es La Habana), los ministros de Cultura de Mación y ciudad de Buenos Aires, Tristán Bauer y Enrique Avogadro, y el escritor Guillermo Saccomanno. Pese a la postal patriarcal, en la Feria hay una programación amplia orientada a los feminismos y la diversidad sexual, incluida la oferta editorial en los más de cuatrocientos stands.

“Orgullo y Prejuicio es un espacio que convoca a creadorxs, artistas, escritorxs de todos los géneros, académicxs, referentes educativos, trabajadorxs, entre muchas voces y miradas que están pensando la diversidad sexual bajo una sombrilla amplia que contiene heterogéneas expresiones culturales –dice Juan Fernando García-. Mi tarea como curador fue atender a las propuestas que las editoriales e instituciones enviaron, evaluarlas y sumarles otras voces, otras miradas”. La programación incluye mesas redondas, diálogos, recitales y homenajes. “Vamos a escuchar, a lo largo de tres intensas semanas, conferencias y charlas sobre Educación Sexual Integral, feminismos, diversidad sexual en el mundo del trabajo, en el medio artístico, en el sindicalismo –agrega–. También, lecturas que traerán al presente nuevas y viejas discusiones. Y, sin olvidarnos que es la Feria del Libro, habrá acercamientos a la poesía, la narrativa y el ensayo a través de recitales y representaciones performáticas”.

Gabriela Massuh

Entre otras actividades de Orgullo y Prejuicio (stand 3038), este sábado a las 18, la editorial rosarina Beatriz Viterbo organiza una charla sobre estudios de género y sexualidades con lxs investigadorxs Nora Domínguez, Mariano López Seoane y Javier Gasparri. El 1° de mayo a las 18, la editorial Sudestada invita a una lectura poético-feminista con autoras de la colección Poesía Sudversiva. Participan Inés Estévez, Thelma Fardin, Nina Ferrari, Natalia Bericat, Natalia Carrizo y Mariana Finochietto. El 4 de mayo a las 18, en la charla “¿De qué hablamos cuando decimos feminismo, género, sexo? Políticas y complejidades detrás de estas palabras”, organizada por Ediciones LEA, las investigadoras María Luisa Femenías, María Cristina Spadaro, Luisina Bolla y Silvana Sciortino conversarán con Denise Maurici. El 6 a las 16, Marea Editorial invita a la presentación de El segundo sexo en el Río de la Plata, de Mabel Bellucci. Además de la autora, Mariana Smaldone y Constanza Brunet reflexionarán sobre el legado de Simone de Beauvoir para pensar nuevos horizontes de lucha. El 9 de mayo, a las 16, el stand colectivo "Todo Libro es Político" organiza el debate “Mujeres, aborto, psicoanálisis y política”, con la presencia de Martha Rosenberg, que conversará con María Alicia Gutiérrez y León Llach Mariasch. De más está decir que los libros de estas autoras se consiguen en la Feria; algunos incluso en el stand 3038 de Orgullo y Prejuicio.

A partir de hoy a las 18 y hasta el domingo a la noche, se realiza en la Sala Victoria Ocampo el XV Festival Internacional de Poesía, al cuidado del escritor Miguel Gaya. Participan más de veinte poetas de distintos países, entre ellos la brasileña Camila Do Valle, la chilena Victoria Ramírez, el portugués Miguel Manso, la ecuatoriana Margarita Laso, la armenia Sona Van, la española Irene Solà y la peruana Valeria Román Mallorquín. Por la Argentina, leerán poemas propios y ajenos Silvia Mellado, Susana Villalba, Liliana Campazzo, Alberto Muñoz, Marisa Negri, Inés Garland y Jorge Aulicino, entre otros. El sábado a las 21 la escritora María Rosa Lojo recibirá de manos del poeta Dariusz Lebioda la Medalla Europea de Poesía y Arte-Homero 2021.

Del 4 al 6 de mayo, se desarrollará el Diálogo de Escritoras y Escritores de la Argentina en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, del Pabellón Blanco. El ciclo será inaugurado por Mariana Enríquez el 4 a las 18.30; la autora conversará con la coordinadora del encuentro, la escritora y profesora Elsa Drucaroff. Se programaron cuatro mesas de debate. “Narrar y militar”, con Félix Bruzzone, Kike Ferrari y Dolores Reyes, con moderación de Alejandro Horowicz (el 5 a las 18.30); “Narrar el amor feliz”, con Gabriela Massuh, Eduardo Muslip y Natalia Zito, en diálogo con Tamara Tenembaum (el 5 a las 20.30); “Narrar la marginalidad”, con Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Komiseroff y Leonardo Oyola, con moderación de Juan Pablo Luppi (el 6 a las 18.30), y “Narrar y alucinar”, con Martín Cristal, Carlos Gamerro y Lucila Grossman, en diálogo con Enzo Maqueira, el 6 a las 20.30 en Zona Futuro.

Gabriela Cabezón Cámara

“El objetivo del ciclo es un encuentro con narradorxs argentinxs para charlar y discutir sobre temas y tendencias sobre los que actualmente se está escribiendo en la Argentina –dice Drucaroff–. Hay una gran participación femenina pero no porque yo me haya propuesto hacer lugar a las mujeres como si fuera un grupo marginado, sino porque la presencia que tiene en este momento la escritura de mujeres en la literatura es enorme. La escritura de mujeres siempre fue muy poderosa y, como en la de los hombres, hay cosas muy buenas y cosas muy malas y otras mediocres; lo que pasa es que las cosas muy buenas de las mujeres no eran tomadas en serio”. Según Drucaroff, en el pasado algunas escritoras fueron a parar al nicho de la lo comercial. “Siempre hubo escritoras que fueron muy leídas en la historia de la literatura moderna –agrega–. Pero no fueron valoradas. Y el resto, cuando no lograba encajar en el nicho comercial, era ignorado. Ahora en cambio se las lee. Es saludable no hacer corralitos: una cosa es pensar un problema de género y otra es que solo las mujeres puedan reflexionar sobre este asunto. Quise dar un pantallazo de la narrativa actual, eligiendo a autores y autoras que hayan trabajado con temáticas clave, como la intersección entre militancia y escritura”.

Otro clásico de la Feria es el Diálogo de Escritoras y Escritores Latinoamericanos, que coordina la periodista Jorgelina Núñez y tendrá lugar en la Sala Alfonsina Storni del 7 al 10 de mayo. El sábado 7 a las 18.30 dos titanes de las letras –la chilena Diamela Eltit (Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021) y Luis Gusmán– abrirán el ciclo con la mesa “La literatura como forma de resistencia” en diálogo con la escritora Ana Arzoumanian. “Edward Said se pregunta si el sustantivo ‘literatura’ puede ser usado como verbo; en otras palabras, si la literatura puede sublevarse –señala Arzoumanian–. Leer el mundo de otro modo, enfrentándose a las tecnologías de sentido del poder. Lxs escritorxs como productorxs requieren un extrañamiento con los modos manipulados de una cultura en emergencia. La soledad masificante a la que nos destina la escritura industrializada del escritor profesional se topa con destellos creativos aun en instituciones donde, en general, anida el encorsetamiento del pensar”.

Dolores Reyes

Además de lxs mencionadxs, participan del encuentro el cubano Marcial Gala, la colombiana Carolina Sanín (que se encuentra en Buenos Aires invitada por el Malba), la peruana Katya Adaui, lxs chilenxs Álvaro Bisama y Alejandra Costamagna, la argentino-brasileña Paloma Vidal, la uruguaya Fernanda Trías (Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021), el argentino-estadounidense Mike Wilson y, por la Argentina, María Negroni, Selva Almada, Mercedes Güiraldes, Natalia Ginzburg, Diego Manso, Gonzalo León y Laura Cardona.

La 46.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abre de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados y domingos de 13 a 22 en La Rural. Este sábado, cuando se celebra la Noche de la Feria, el horario será de 13 a 24 y a partir de las 20, la entrada es gratuita.

