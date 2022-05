"Que la fuerza esté con Brasil". Ese fue el deseo de Lula Da Silva, quien posteó un fotomontaje suyo sosteniendo una espada laser, con motivo de una nueva celebración del Día de Star Wars, la saga creada por George Lucas. Los fanáticos de la pelicula celebran este día del calendario por una coincidencia fonética de una frase célebre del film: May the 4th (4 de mayo) se dice de manera casi idéntica a la frase "May the force", que alude a "que la fuerza te acompañe".

Pero el posteo del expresidente brasileño no solo demostró el fanatismo de Lula por la icónica película de Hollywood sino también quedó plasmado el apoyo de -nada menos- Luke Skywalker al líder del Partido de los Trabajadores: es que Mark Hamill, quien interpretó al joven jedi en ocho de las nueve películas de la franquicia, celebró la publicación del candidato presidencial. "Que la fuerza esté con este sujeto", dijo el actor y le deseó "la mejor de las suertes" a Lula.

Por qué se festeja el Día de Star Wars

Lula en Time

Este miércoles el expresidente brasileño recorrió las principales portadas del mundo, no por el simpático posteo en Twitter sino por la entrevista que mantuvo con la reconocida revista norteamericana Time. Allí dijo que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "quiso la guerra" contra Rusia y "es tan responsable" como su par ruso, Vladimir Putin, dado que en el conflicto bélico "no hay un solo culpable".

Zelenski "quiso la guerra. Si él no hubiera querido la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Yo hice una crítica a Putin cuando estuve en Ciudad de México diciendo que invadir estaba mal. Pero creo que nadie (más) está buscando contribuir para tener paz", señaló.

En la nota titulada "El Segundo Acto de Lula", que fue portada de la edición, el exmandatario culpó a las sanciones impuestas a Rusia de la inflación global y dijo que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) debieron haber aceptado la exigencia de Putin de que Ucrania no se incorporara a la OTAN, algo que Moscú ve como una amenaza y que fue uno de los argumentos rusos para invadir a su vecino.

"Creo que nadie quiere contribuir a la paz. Las personas están estimulando el odio contra Putin. Esto no va a resolver nada. Es preciso estimular un acuerdo, pero hay un estímulo a la confrontación", dijo Lula al medio estadounidense, para el que posó vestido con un saco oscuro y su tradicional corbata con los colores de Brasil.

Consultado sobre cómo sería su gestión en política externa y su relación con otros países a partir de 2023 en caso de victoria en los comicios de octubre, dedicó unas palabras a la forma de operar de Zelenski.

"No conozco al presidente de Ucrania. Ahora, su comportamiento es un poco extraño, porque parece que forma parte de un espectáculo. Aparece en la televisión de mañana, tarde y noche, aparece en el Parlamento británico, en el alemán, en el francés como si estuviera haciendo campaña. Lo necesario es que estuviera más preocupado con la mesa de negociación", afirmó.

"Deberían haber tenido una conversación más seria con él: 'Mire, usted es un buen artista, usted es un buen comediante, pero no vamos a hacer una guerra para que usted aparezca'", opinó.