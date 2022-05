“No tenían miedo. Eso es lo extraordinario. No tenía miedo. Y volvían. Se repetían los escudos. Estaban siempre ahí. Algunos caían. A algunos los tomaron presos. Pero seguían”, relata Marco Sepúlveda Gallardo. El economista y fotógrafo chileno acaba de presentar "Primera línea Chile", un lbiro donde recopila el registro fotográfico de las masivas protestas iniciadas en 2019 en su país y que ya quedaron en la historia.

El artista está en la Argentina y en una visita a AM750, dio detalles sobre cómo fue registro fotográfico de lo que fue el estallido social del 2019 y la brutal represión policial, con el foco puesto en los jóvenes autoconvocados que formaban la primera fila de contención para evitar el avance de los Carabineros.

“Fue una experiencia muy extrema para mí. Me encontraba en Estocolmo, Suecia, visitando a mi hijo en el momento del estallido social. Volví a casa rápidamente, tomé mi cámara fotográfica y me fui a la calle a documentar lo que ocurría”, comentó sobre el proceso de creación.

A Sepúlveda Gallardo las imágenes que vio en aquel momento, a tantos kilómetros de su casa, no le pasaron desapercibidas. Según cuenta, le trajo uno de los peores momentos de su vida. Es que su padre fue detenido durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, por lo que su familia se tuvo que exiliar del país.

La primera línea

“Me tomó un par de días decidir qué iba a documentar. Una parte era la gran marcha. Otra eran estos jóvenes de primera línea. Hombres y mujeres que resistían, contenían, para que Carabineros de Chile y la Fuerza Especiales no avanzaran hacia la gran masa de gente y la disolviera”, comentó el autor del libro en Una vuelta al mundo.

Y agregó: “Veía a jóvenes caer por los balines, por la lacrimógena, fue muy violento, y no violento por parte de estos jóvenes. Porque estos jóvenes lo único que tenían eran escudos. Para resguardarse de las lacrimógenas, que eran disparadas al cuerpo. Y los perdigones que efectivamente eran disparados a la altura de la cara”.

“Lo que yo viví ahí fue lo que me hizo documentar lo que pasaba en primera línea. Y me enfoqué solo en eso. La valentía joven fue lo que a mí me pegó muy fuerte. No tenían miedo. Es lo extraordinario. No tenía miedo. Y volvían”, agregó.

Sepúlveda Gallardo señala, en este sentido, que “en el transcurso del tiempo, se repiten los escudos de estos jóvenes”. “Estaban siempre ahí. Algunos caían, a algunos los tomaron presos. Eso es lo terrible de estos jóvenes, que lo que a mí me emocionó mucho fue esa lealtad que había entre ellos, en esos espacios tan reducidos, tan violentos y que perseveraban”, concluyó.

La clave de la resistencia

“Gracias a estos jóvenes, que fueron lo que estaban en primera línea, se logró que el movimiento social perdurara en el tiempo. Y a tal punto la policía no sabía de qué era frenarlos”, comentó el entrevistado.

Luego, añadió: “Se preguntaban quiénes son los líderes que están detrás de esto. Al inicio dijeron que estaba Cuba, Venezuela y una cantidad de teoría de la conspiración. Pero no sabían quiénes eran. No sabían y que yo estaba en terreno era que estos jóvenes llegaban al lugar, hablaban entre ellos y se organizaban en el momento. Espontáneamente”.

“Y no todas las veces en los mismos que se organizaban. En la policía estaba locos porque no sabían quién eran. Obvio que no podían apretarlos, ni tampoco cortar la cabeza de algún líder”, finalizó.