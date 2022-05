El diputado por el Frente de Todos José Luis Gioja cruzó a Mauricio Macri por su polémica frase sobre el peronismo y el populismo. En diálogo con AM750, el diputado consideró que el expresidente "es un tipo totalmente primitivo" que "odia a los pobres y a los sectores populares".



El martes pasado, en la cena anual de la Fundación Libertad, el expresidente dijo que Juan Domingo Perón y Evita Perón fueron los creadores de un populismo que "lamentablemente" se ha exportado al mundo. "Tal vez seamos uno de los primeros en erradicarlo", disparó Macri, como expresión de deseo.

Ante estas declaraciones, Gioja consideró que Macri goza de "impunidad" para poder "decir cualquier cosa" porque los medios "lo protegen" y no reflejan sus contradicciones. "Tiene un individualismo exacerbado. Nosotros debemos trabajar para que no haya más neoliberalismo en Argentina", dijo el diputado en declaraciones a Mediodía 750.

"Representan a los poderosos, usan a todos los medios para mentir, esto de las noticias falsas no es un invento mío, está de moda no sólo en la Argentina, hacen todas las que tienen que hacer, tenemos que transitar un camino difícil", sostuvo Gioja. Al escuchar el discurso de Macri, el diputado no lo dudó: "Me van a hacer doler las orejas".

Además, opinó que Macri "es un tipo que odia a los pobres, a los que necesitan, odian a los populares. Tuvo un oportunismo nefasto, dice cosas que son contradictorias".

Ley de alquileres

Gioja también apuntó contra los legisladores de Juntos por el Cambio por poner trabas en la discusión por una nueva ley de alquileres. "Están decididamente a favor de los que más tiene. Ellos siempre juegan para los sectores de poder en argentina. Representan a los que concentran la riqueza", expresó.

El diputado, autor de uno de los proyectos para modificar la Ley de Alquileres aprobada en 2020, dijo que el Congreso debe trabajar en una nueva ley que genere equilibrio entre las partes en disputas.

"Los propietarios quieren ganar más y los inquilinos quieren vivir mejor. El Estado tiene que estar al lado de quien no tienen nada para darle un poco de seguiridad", señaló.

Internas en el Frente de Todos

De lleno en las internas al interior del Frente de Todos, Gioja afirmó que se trata de un debate y no una pelea, en línea con el planteo de Cristina Kirchner días atrás. "Habría que armarun ámbito de debate para que sea más fructífero, no hay que meter la basura bajo la alfombra, y poner todo el esfuerzo para que nos pongamos de pie", señaló.