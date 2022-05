Los ciudadanos suizos aprobaron este domingo por referéndum que plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video paguen un impuesto del 4 % para el desarrollo del cine y la televisión local. Además, esta clase de empresas estarán obligadas a que el 30 % de su oferta de series y películas esté reservada a producciones europeas.



Con casi todos los votos escrutados, un 58 % de los suizos aprobó la reforma de la Ley del Cine nacional que introduce estas obligaciones, en una consulta que tuvo una participación del 39 %.



Previamente, la reforma ya había sido aprobada por el Gobierno y el Parlamento suizos el 1 de octubre de 2021, aunque opositores a ella, muchos de ellos provenientes de las secciones juveniles de los principales partidos nacionales, lograron reunir las firmas necesarias para someter esta iniciativa legal a referéndum.



El Gobierno suizo sostenía que la iniciativa, conocida popularmente en el país como "Ley Netflix", buscaba paliar la actual desigualdad del mercado audiovisual helvético, ya que las las emisoras nacionales sí pagan la mencionada tasa del 4 % mientras que las plataformas de streaming no lo hacían hasta ahora.



Según las autoridades suizas, la reforma legal buscaba "compensar las lagunas creadas durante la transición digital", tras la irrupción de servicios que hace una década no existían, pero que actualmente son ampliamente utilizados en el país, donde mueven un volumen de negocios anual de unos 300 millones de francos suizos (287 millones de euros).



Tras el visto bueno de la población suiza, las plataformas audiovisuales podrán bien ayudar directamente al cine y televisión de Suiza, con patrocinios y producciones nacionales, o bien pagar un impuesto equivalente para que sea el Gobierno quien redirija esos fondos.



Los partidarios del "no" argumentaban que esta tasa repercutirá negativamente en los consumidores, ya que es posible que las plataformas reaccionen a ella aumentando el precio de los abonos, o retirando producciones no europeas de sus ofertas.



Con la victoria del sí, Suiza se une a otros países europeos que ya dictaron con anterioridad sus propios "impuestos Netflix", algunos con porcentajes considerablemente mayores al 4 % fijado hoy en Suiza, caso de Francia (26 %) o Italia (20 %).