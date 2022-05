El presidente Alberto Fernández dijo este viernes que "la sociedad argentina no puede soportar más conductas" de abuso sexual y consideró que "siempre" hay que ubicarse "del lado de la víctima", al referirse a la causa en la que está imputado el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa, en el marco de la cual la joven denunciante era sometida esta jornada a un peritaje psicológico y psiquiátrico.



"No puede ser que en el siglo XXI esto pase y, cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima", dijo el mandatario en declaraciones a FM Radio Con Vos, y agregó que "no es posible ser tolerantes con este tipo de cosas", en referencia al caso del delantero colombiano, que ayer quedó formalmente imputado en un expediente por abuso sexual, aunque permanece libre y aún forma parte del plantel de Boca que el domingo disputará la final de la Copa de la Liga Argentina.



En tanto, el testimonio de la médica que atendió a la víctima del abuso en el Hospital Penna el 27 de junio del año pasado, fue postergado.



Es que la médica ginecóloga se encuentra de viaje en Mendoza y padecía un estado febril, por lo que ni siquiera estaba en condiciones de realizar una declaración vía Zoom ante la fiscal Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.



"Ella avisará si está mejor para hacerlo por Zoom o presencial si regresa a Buenos Aires", dijo una fuente con acceso al expediente, quien consideró que ese testimonio es "clave" ya que fue quien supuestamente constató las lesiones que padecía la joven denunciante y, además, le sugirió hacer la denuncia ante la policía.



La misma fuente judicial explicó que "es probable que luego de esa declaración se resuelva si Villa es llamado a indagatoria", a quien ayer le imputaron el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal", con una pena prevista que lo podría llevar a prisión.



El abogado que patrocina a la víctima, Roberto Castillo, confirmó, en tanto, que la joven denunciante comenzó a ser sometida "a la pericia psiquiátrica que dispuso la fiscalía", de la cual participan peritos oficiales y una perito propuesta por la defensa. Los peritos tienen previsto evaluar el perfil de la denunciante y las secuelas que pudo haberle ocasionado el hecho.



Sobre el futuro del expediente, Castillo sostuvo que "la prueba de cargo ya está producida" y, por ello, opinó se está "en condiciones de que se lo llame a declaración indagatoria a Sebastián Villa".



El jueves, día en el que cumplió 26 años y fue felicitado por el Club Boca Juniors en todas sus redes sociales pese a la existencia de este expediente, Villa quedó formalmente notificado como imputado en la causa que lo investiga por el presunto abuso sexual de la joven.



Además, el delantero colombiano posteó el mismo jueves en su cuenta de Instagram una foto suya junto a su madre, con un mensaje en el que aludía a su situación: "Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no?".



Si bien el jugador sigue integrando el plantel de Boca y hasta fue elogiado por el vicepresidente del club, Román Riquelme, la titular del Departamento de Inclusión e Igualdad de la institución, Adriana Bravo, informó en un comunicado que se pusieron "a disposición de la denunciante para su acompañamiento y asesoramiento".



La denuncia contra Villa fue presentada el 13 de mayo pasado en la UFI 3 de Esteban Echeverría.



La víctima contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning ,donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneixe.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del futbolista y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella e intentó sofocarla.



La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había "tomado mucho" y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.



En las últimas horas, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dictó una medida cautelar que incluye una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, y aún permanece vigente una prohibición de salida del país para el futbolista.



Por su parte, el abogado de Villa, Martín Apolo, solicitó al juez Maffucci Moore la eximición de prisión de su defendido, pero el magistrado solamente se dio por notificado sobre el pedido y no resolvió si hará lugar o no, ya que consideró que el planteo es prematuro.



Esta es la segunda denuncia contra el futbolista y goleador de Boca, ya que en abril de 2020 su expareja, Daniela Cortés, también colombiana, lo acusó de lesiones y amenazas, en un caso que ya fue elevado a juicio y que podría resolverse en un proceso abreviado.



De hecho, la fiscalía le propuso una pena de dos años de prisión en suspenso y ahora la defensa deberá decidir si llegan a un acuerdo para evitar el juicio oral.