“¡Están ahí, boludo!”. Con esa expresión abre Now & Then (estreno del último viernes por Apple TV+), ficción multicultural y bilingüe sobre un grupo de universitarios de distintas nacionalidades acosados por lo que hicieron en Miami hacia 2002. En medio de los festejos alocados por el fin de curso, un grupo de amigos con Green Card (dos mexicanos, un colombiano, una argentina y una española) provocaron dos muertes. Dos décadas después, ese hecho sigue presente en su memoria y en la de una detective (Rosie Perez), entretanto alguien los chantajea con develar lo que pasó en esa noche trágica. Entre ellos, se destacan los personajes de Daniela (Soledad Villamil) y el de Sofía (Maribel Verdú).



Para la intérprete argentina, el ping pong de nacionalidades y tonadas de castellano no es un dato de color. “Algo que me parece trascendental es que se mantengan las formas de hablar de cada uno. De donde viene cada uno es fundamental a la identidad del personaje y es parte de la cualidad del vínculo que se establece con los demás. Y lo vincular es lo que define a esta serie, no es una cuestión de abrir mercados: es lo que define intrínsecamente a esta trama”, dijo la actriz de El secreto de sus ojos en una conferencia de prensa. “De todos los personajes que toman decisiones desacertadas, estas dos mujeres son las únicas que tienen una herida emocional abierta. Todos lo han superado y nosotras nos hemos quedado en ese pasado. Lo que las une es la complejidad de lo que hicieron y de lo que no pueden olvidar”, aseguró su compañera de elenco.

La productora española Bambú (Velvet, Las chicas del cable, Altamar) deja por un rato las ficciones de corte histórico y se abalanza sobre este thriller que juega a dos tiempos y cuenta con la dirección del israelita Gideon Raff (Prisoners of War), como para sumarle otros pasaportes al entuerto. Más allá de su globalidad, la historia es lo que verdaderamente pesa. ¿Accidente? ¿Negligencia? ¿Asesinato? Son varias las preguntas a develar en ocho episodios. “Es un grupo de personas que se equivocan en un momento muy particular de sus vidas. Y el pasado siempre vuelve en el momento más inoportuno”, planteó Verdú. “Lo que se le viene en el presente es un tsunami”, concluyó Villamil.