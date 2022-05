Por primera vez desde que asumió como presidente de la Nación, Alberto Fernández asistió al tradicional Tedeum del 25 de Mayo encabezado por el cardenal Mario Poli en la Catedral Metropolitana.

Durante su homilía, Poli pidió que la "prudencia" de las autoridades y la "honestidad" de los ciudadanos "robustezcan la concordia y la justicia", para así poder "vivir en paz y prosperidad".

"Señor, atiende nuestros ruegos por la Patria, para que la prudencia de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia y podamos vivir en paz y prosperidad", expresó el arzobispo porteño, con el presidente Alberto Fernández y su Gabinete presentes en la Catedral Metropolitana.

Poli definió a la Argentina como la "tierra bendita del pan" y advirtió que cuando hay hambre "es cuando más hay que pensar en el prójimo". "Cuando el pan falta en tantas familias es cuanto más tenemos que pensar en nuestro prójimo y sus necesidades básicas: educación, salud, justicia", sostuvo.

Y continuó: "Hay un mañana esperanzador si no renunciamos a los valores auténticos que nos vienen del pasado; siempre habrá destino si somos capaces de renunciar a nosotros mismos por algo que está más allá de nosotros mismos. Cuando pensamos en los demás antes que en nosotros, el Dios de la constitución actúa en forma soberana".

El referente eclesiástico advirtió sobre "las tensiones que parecen repetir crueles enfrentamientos" y destacó el rol del papa Francisco: "La insistencia sobre la fraternidad humana se destaca como una constante en su magisterio".

Alberto Fernández pidió "más unidad que nunca"

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje a los argentinos por el 212ª aniversario del Primer Gobierno Patrio de 1810 para que haya “más unidad que nunca, porque es un tiempo muy difícil” a nivel mundial y además pidió a la clase política “unir esfuerzos” porque “primero está la gente”.



Al salir de la Casa de Gobierno para participar del tedeum en la Catedral Metropolitana, Alberto Fernández dialogó con los periodistas acreditados y dejó un mensaje para la sociedad en la fecha patria.



“Hay que tener más unidad que nunca porque es un tiempo muy difícil en el mundo, que después de la pandemia que tanto dolor nos trajo, ahora nos somete a una guerra cruenta que nadie hubiese querido”, remarcó el jefe de Estado.



Y continuó: “Tenemos que seguir trabajando por la paz y a donde vaya voy a pedir por la paz, porque es un tiempo de reencuentro y donde no nos podemos dar el permiso de someter a la humanidad a más daño y más dificultades”. “A donde voy lo diré. Lo digo en el G20, lo diré eventualmente en la Cumbre -de las Américas- y lo diré en el G7 a donde me invitaron”, agregó.



En un mensaje a los dirigentes políticos oficialistas y opositores, planteó: “Hay que unir esfuerzos. No quiero que piensen como yo, solo que sepan que primero está la gente”, concluyó.



Sobre la fecha en la que se conmemora la conformación del Primer Gobierno Patrio y también el 19 aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, indicó: “Conmemoramos el 25 de mayo de 1810 que fue el tránsito de la Argentina hacia su independencia y que coincidió con el día que llegamos -a la Presidencia- con Néstor allá en el 2003”. Luego, el presidente caminó junto a su gabinete de ministros los 300 metros que separan a la Casa de Gobierno de la Catedral Metropolitana.

El primer Tedeum de Alberto Fernández

La razón por la que el jefe de Estado no participó antes de esa ceremonia religiosa es porque durante los dos primeros años de su mandato debió hacerlo de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Alberto Fernández llegó a la Catedral caminando desde Casa de Gobierno y luego de compartir allí, desde las 09:30, el tradicional chocolate con churros que suele realizarse en el día que se recuerda la Revolución de Mayo.

Inicialmente, el Presidente tenía el propósito de viajar a la Antártida para encabezar desde allí los festejos del 25 de Mayo, pero por razones climáticas decidió cancelar la visita y asistir a la Catedral Metropolitana.



La agenda de las festividades continuará junto a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en un club de la localidad de Florencio Varela, en el Conurbano bonaerense. Allí almorzará un locro organizado por el Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico.