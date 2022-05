“Soy una instructora de fitness que ama lo que hace”. Así se define la protagonista de Physical al comienzo de la segunda temporada. Sheila Rubin (Rose Byrne de Damas en guerra) está frente a un espejo lanzándose a sí misma explícitos mensajes de autoayuda en medio de una canción tipo Aspen, aunque su cara diga otra cosa. ¿Jane Fonda? ¿Olivia Newton? ¿Jennifer Beals en Flashdance? ¿Jamie Lee Curtis en Perfect? Quien manda en este dramedy es una atormentada ama de casa de San Diego que busca empoderarse a través del ejercicio aeróbico. La nueva temporada de la producción original de Apple TV+ tendrá su estreno este viernes por la plataforma de streaming.



El principal ancla de la ficción pasa por el juego efervescente entre los viciosos monólogos interiores de la protagonista y lo que se exhibe en pantalla. Estos diez nuevos episodios describen los demonios internos de Sheila y su deseo de crear un imperio comercial en una industria competitiva. Atención al personaje de Vinnie Green (Murray Bartlett de The White Lotus), gurú de la pérdida de peso y pionero de los infomerciales nocturnos, que se volverá un referente para la mujer. En cierta forma, lo que Glow ofreció con el catch femenino, Physical lo hace con ese con otro emblema de los ’80 sacudiéndose al ritmo de las reaganomics. “Esto es todo. Vos podés hacerlo. No te rindas todavía”, se dice la protagonista a punto hacerle una fellatio a su esposo. Hasta convertirse en self made woman, para Sheila todo será sangre, sudor y calzas.