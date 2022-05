La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina conformó la Comisión investigadora Independiente sobre abusos eclesiásticos en Argentina (CIAEA). El objetivo es crear un espacio para que las personas sobrevivientes puedan realizar su denuncia de forma anónima, acceder al acompañamiento y asesoramiento legal. Alejandra Carrizo, coordinadora de la subcomisión Catamarca, aseguró que funcionará de manera “Autónoma e independiente de la Iglesia y del Estado”.

Según explicaron en un comunicado, “la Comisión tiene por objetivo llegar a cada punto del territorio nacional, recopilando testimonios que nos permitan visibilizar y dimensionar el alcance de los abusos eclesiásticos”, de esta manera, y de “forma independiente del Estado y de la Iglesia, recopilará y sistematizará testimonios de abusos eclesiásticos en todo el país.”

En diálogo con Catamarca/12, Carrizo explicó que el proyecto fue “creado por necesidad y concretado con el motivo de los diez años que cumple la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. La Comisión está constituida federalmente y cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, periodistas, feminismos, disidencias y abogados, quienes tienen un probado compromiso con las causas contra el abuso eclesiástico, bajo la coordinación de la Red”.

Carrizo es la madre de la joven que fue ultrajada por el sacerdote Juan de Dios Gutierrez, hoy condenado a 12 de años de cárcel por el abuso agravado. “Hace 7 años que estoy en la Red. Ellos nos acompañaron desde el primer momento y por eso fui la cara visible en la provincia mucho tiempo. Aunque la condena ya fue dada, mi compromiso con la Red sigue intacto y por eso forma parte de este nuevo proyecto” aseguró.

La coordinadora provincial, señaló que los sobrevivientes no confían en el Estado ni en la Iglesia. La Red en estos 10 años se ha vuelto cada vez más grande. Centenares de personas se han sumado. Hay muchos casos que aún no han sido denunciados porque no se sienten con las fuerzas necesarias y están siendo asesorados y acompañados por nuestra psicóloga. Catamarca es la segunda provincia del país con más casos de abusos eclesiásticos denunciados, primera está Mendoza por todos los sacerdotes, monjas que fueron acusados en lo que se conoció como el caso Próvolo”, contó.

Creación

En cuanto a fundamentos de la Comisión y su alcance Carrizo explicó que “tomamos como referencia lo que fue un hito histórico en nuestro país en defensa de los Derechos humanos frente al enorme genocidio cometido por la Dictadura Civico, Militar y Eclesiástica de la década de los 70 como fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”.

El objetivo de la CONADEP, creada el 15 de diciembre de 1983, fue investigar las violaciones de Derechos Humanos, particularmente la desaparición de personas, ocurridas durante el terrorismo de Estado.

En tanto, señaló que los sobrevivientes de abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica comenzaron a nuclearse hace una década, creando la Red. “De esta manera y en permanente construcción, los sobrevivientes acompañados por familiares, amigos, periodistas, organizaciones sociales feministas, profesionales con perspectiva de género, organismos de Derechos humanos pertenecientes a diferentes provincias de nuestro país, fuimos acumulando experiencias, corroborando el plan sistemático de encubrimiento e impunidad de la Iglesia Católica, la revictimización que llevan adelante, el discurso vacío de Jorge Bergoglio (papa Francisco) que encubre y protege pedófilos”, detalló.

“Otro punto a destacar, es la lucha contra un Poder Judicial impregnado por la connivencia con la Iglesia Católica. Por esta razón hemos recogido centenares de relatos y pedidos de ayuda, de personas que han atravesado estas situaciones, que hoy tienen miedo a denunciar y piden espacios de confianza para poder hablar y que se los cuide que el Estado no da”, aseguró.

Carrizo, aseguró que por estas razones arribaron a la necesidad y a la decisión de constituir esta Comisión autónoma, independiente de la Iglesia y el Estado y federal.

Cómo ponerse en contacto con la CIAEA

Si fuiste víctima de abuso eclesiástico, bajo absoluta reserva y confidencialidad, podés comunicarte o expresar tu deseo de ser acompañado o escuchado a través del correo electrónico: [email protected] o a través de la Red de Sobrevivientes en Facebook, Instagram, y Twitter.