A 22 días de su ingreso al hospital, la ex reina de la Vendimia Giuliana Lucoski, fue trasladada a una sala común del Hospital Central de Mendoza, tras presentar una mejoría en su salud luego del accidente de moto que protagonizó junto a su pareja en la ruta 40.

Según contó su hermano Nicolás, la joven pudo comunicarse con su familia y recuperar parte de la movilidad de su cuerpo. "Se sienta y puede mover todas las partes del cuerpo, pararse no porque todavía queda una operación del tobillo que quedó comprometido y está con bota", contó en diálogo con la señal El Siete.

Además, señaló que su hermana recuerda "todo" lo ocurrido en el momento del hecho, y dijo que se muestra entusiasmada por recuperarse. "Hoy me estaba preguntado qué onda el trabajo de ella, se está armando una inmobiliaria", agregó desde la puerta dle hospital. Y agradeció porque "estuvo toda la provincia pendiente, rezando por ella".



El último parte médico de la joven de 28 años reza que "está hemodinamicamente estable, desvinculada de la asistencia respiratoria mecánica, aunque continúa con la traqueotomía. Responde órdenes simples, está vigil y afebril. Moviliza sus cuatro miembros y las cirugias realizadas presentan buena evolucion", según diario UNO.



La ex reina de la Vendimia se accidentó el 8 de mayo pasado, mientras viajaba en una moto marca Ducati conducida por su pareja, Ricardo Luna, de 46 años, en la ruta 40 acceso Sur y Aráoz y chocaron de atrás contra un VW 1.500.

Luna, en tanto, fue dado de alta a los 5 días de su internación. No obstante, fue imputado por lesiones graves culposas, al considerarlo responsable del accidente vial por no respetar la distancia con el auto con el que chocó aquel domingo. Y se determinó que en el momento del accidente tenía 0,88 gramos de alcohol en sangre, aunque eso no le argavaba su situación procesal, por lo que quedó en libertad.