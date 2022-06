Desde Santa Fe

El senador nacional Dionisio Scarpin –que accedió a una banca en el Congreso como compañero de fórmula de su colega Carolina Losada y su acérrima defensa del grupo Vicentin- admitió ayer que cobra alrededor de medio millón de pesos por mes (350 mil de dieta, más un plus de 90 mil por “desarraigo”) y tiene a disposición otros dos millones 300 mil mensuales en concepto de 20 pasajes de avión y otros tantos de colectivos, por mes, para su equipo de 15 asesores, que integran su secretaria Lelia Paulín; el ex presidente del Partido Justicialista y ex diputado nacional del PRO, Ricardo Spinozzi; el ex secretario de Control de la Municipalidad de Santa Fe, Ramiro Dall’Aglio (que integró el gabinete de José Corral) y el presidente del comité de la UCR en el departamento General Obligado, Héctor Cucit, aunque éste último percibe su sueldo en la Cámara de Diputados de la provincia. “Un equipo chico, bien capacitado y bien pago”, lo defendió Scarpin al aceptar que los sueldos de Spinozzi y Paulín superan los 300 mil pesos si se suman adicionales por “título profesional” y “capacitación”.

-¿Cuánto gana usted? –le preguntaron a Scarpin en el portal Reconquista Hoy.

-El sueldo es 350 mil pesos, más un plus de 90 mil por desarraigo.

-¿Cuántos pasajes le dan por mes?

-Veinte pasajes en avión y otros tantos en colectivo.

Scarpin reconoció que su gabinete está integrado por 15 asesores. A 14 de ellos les paga el Senado de la Nación, pero uno, que es Cucit, cobra en la Cámara de Diputados de la provincia. Lo que plantea dos interrogantes: cuántos asesores tiene la senadora Losada y cuántos la Legislatura. Scarpin dijo Cucit cobra en la Legislatura por la edad. Está en la grilla de un diputado del radicalismo, que no identificó: “Trabaja para ese diputado y para nosotros”.

-Siempre caen parados ustedes, los radicales.

-¿Por qué? Cucit recorre el territorio, los departamentos 9 de Julio y General Obligado y es el enlace con los municipios y comunas –lo justificó Scarpin, quien se jacta de que le "gustaría vivir en el país de Alberto Fernández".

Scarpin contrató ocho asesores: Ricardo Spinozzi y Lelia Paulin (categorías A 1), Guillermo Bressan, Eduardo Fontana, Carolina Pereyra, Oscar Martín Ponticelli y Santiago Torossi (categoría A2) y Ramiro Oscar Dall’Aglio (A 6). El noveno en ese grupo es Héctor Cucit, que está en la Cámara de Diputados de la provincia. Los de la categoría más alta A 1, que son Spinozzi y Paulin, tienen un sueldo de 267 mil pesos, más 53 mil por “título profesional” y 12 mil por “capacitación”, informó el portal.

-Los sueldos (de sus asesores) demuestran cómo está tergiversada la cosa- le plantearon a Scarpin.

-Cobran casi lo mismo que los secretarios del municipio –retrucó el senador, que antes de llegar al Congreso era intendente de Avellaneda-. Yo necesito personas capacitadas, con título y a disposición permanente.

-Un asesor gana más que el gerente de una empresa, que un comerciante, que mucha gente. Son sueldos que solo puede pagar la política.

-No creo que sea así. No hablamos de una persona que trabaje en una fábrica y no lo digo despectivamente –se pisó Scarpin.