El historiador Felipe Pigna debuta con su primer espectáculo teatral en el que indaga sobre la figura de Manuel Belgrano.

En “Felipe Pigna busca las huellas de Don Manuel”, el historiador se acerca al prócer argentino en una obra destinada a la platea juvenil con un show dinámico con música y dibujos en vivo.

Felipe adelantó un poco de su espectáculo en AM750 y, en principio, contó acerca de la relación de Belgrano con el Padre de la Patria, José de San Martín: “Fue un vínculo muy corto de manera presencial, de un mes y medio aproximadamente”, dijo.

Sin embargo, los dos próceres se enviaban correspondencia asiduamente. “(Su relación) era de una admiración profunda, de un cariño enorme, de comprenderse y bancarse empáticamente en las dificultades de la guerra en soledad, sin recursos”, aseguró.

Manuel Belgrano, ¿un prócer feminista?

Al respecto de algunas declaraciones suyas con respecto a Belgrano sobre ser “el primer feminista”, Pigna afirmó que “fue el primero en hablar de género en nuestro país: El primero que se ocupó de la situación de las mujeres”.

“Fue el primero que se ocupó de la situación de la mujer: que la mujer pueda estudiar, que pueda tener su lugar a la par del hombre, no solamente como estudiante. Él decía como docente o ejerciendo cualquier cargo público, porque no había nada que le impidiese no serlo. Él hablaba de igualdad”, apuntó.

Felipe Pigna busca las huellas de Don Manuel

Un espectáculo multimedia para toda la familia, con el historiador y Magali Sánchez Alleno, Costhanzo y Manu Sija. Sábado 11 de junio a las 15 en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348.