Colón igualó 2-2 en el clásico santafesino ante Unión, en un vibrante partido disputado este domingo por la segunda fecha de la Liga Profesional, que el local dominó por momentos a voluntad, pero se le escapó sobre el final por un discutido penal otorgado por el árbitro Darío Herrera.



La visita se puso en ventaja en el primer tiempo con Mauro Luna Diale; ya en el complemento, Facundo Farías de penal y Ramón "Wanchope" Abila dieron vuelta el marcador, pero sobre el final llegó el otro penal que convirtió el uruguayo Jonatan Alvez.



Los dos equipos terminaron con diez jugadores, ya que fueron expulsados Facundo Garcés y Juan Carlos Portillo, ambos por infracciones alevosas.

Lo acontecido en el primer tiempo puede resumirse así: todo fue de Colón, pero Unión convirtió su gol y tuvo en el arquero Mele a un escollo que los repetidos avances del local no pudieron vulnerar.



Un contraataque que comandó Vera por la derecha encontró al Sabalero mal parado, el defensor avanzó 40 metros, se llevó las marcas y su pase al medio dejó solo a Luna Diale para que con un toque suave de zurda concrete la ventaja.



Hasta allí había sido mejor el anfitrión, que asumió la iniciativa ante el repliegue de su rival. En desventaja, sobrevino la reacción en gran medida por Abila para generar espacios en el cuerpo a cuerpo con los zagueros rivales.



Por gestión del delantero cordobés tuvieron su oportunidad Aliendro -que remató desviado-, y especialmente Farías, que cara a cara con Mele no pudo vulnerarlo.



A esa altura Colón ya había acumulado sobrados méritos para igualar, con un remate cruzado de Teuten tras otro pase de Abila y una situación muy clara de Bernardi, que remató dentro el área chica, pero la pelota se desvió en Roldán.



Unión pudo salir del asedio con un remate de Portillo que tapó bien Burián, pero antes del descanso Colón volvió a llegar con un cabezazo de Abila que tapó Mele. Enseguida, una reacción de Garcés, que pisó en el suelo al uruguayo Alvez, vio la roja tras una correcta aplicación del VAR.



En el complemento, Colón siguió buscando y más aún luego de la expulsión de Portillo, que llevó al técnico Gustavo Munúa a sacar a Luna Diale y a Zenón, para prácticamente renunciar al ataque.



Pero el equipo rojinegro llegó a la igualdad por un claro penal de Mele sobre Aliendro, que Farías remató fuerte, a la izquierda del arquero.



Luego, tras recibir un lateral de Lértora, "Wanchope" Abila obtuvo su premio al rematar de zurda, con lo cual coronó un gran partido y puso lo que en ese momento era justicia por lo observado en el campo de juego.



Pero Colón, pese a su superioridad, no pudo cerrar el partido con victoria por el penal sancionado por mano de Eric Meza, que salió al cruce de un disparo de Lucas Esquivel con ambos brazos cruzados detrás de la espalda, y convertido por Alvez en el minuto 90.



Así, el Tatengue halló su premio en el Cementerio de los Elefantes por el mérito de haber sido efectivo para conseguir dos goles en medio de un desarrollo desfavorable.

La sinceridad de Munúa

"Fuimos superados durante gran parte del partido. Pero el punto sirve y mucho", admitió Munúa, DT de Unión de Santa Fe, tras el 2-2 final.

"Hoy no nos encontramos como equipo. Hay que ser autocríticos y aceptarlo, pero seguir hacia adelante", señaló el entrenador uruguayo tras el clásico santafesino, y añadió: "Hay que tomar este resultado de buena manera, pese a que no nos gusta cómo se dieron las cosas hoy".



"Nuestro equipo tiene una identidad y los que vienen a jugar contra nosotros lo saben. Hoy no pudimos ser lo que somos y lo aceptamos, pero esto no termina acá y vamos a volver a ser el equipo que queremos", concluyó.



El lamento de Falcioni

El director técnico de Colón de Santa Fe, Julio César Falcioni, lamentó la igualdad en el clásico ante Unión y criticó al árbitro Darío Herrera.



"Empatamos porque dieron un penal que no fue", dijo Falcioni en referencia a una de las últimas jugadas del partido protagonizada por el defensor Eric Meza.



"La pelota le pega en el codo al jugador, que no tuvo ninguna intención de jugar la pelota con la mano. El VAR habrá interpretado que hubo una intencionalidad para jugar la pelota con la mano, pero le pega accidentalmente porque está detrás de su cuerpo. Me voy fastidioso con esa decisión porque fue desacertada", consideró el DT, quien valoró que su equipo tuvo "muchas situaciones de gol".



Falcioni opinó que su equipo "tuvo mejor manejo de la pelota y las mejores situaciones del partido, sin ninguna duda; no creo que el resultado haya sido justo, pero a los goles hay que hacerlos, más allá de merecerlos". Y más allá de esas circunstancias, aseguró que se siente "identificado" con el juego que mostró Colón.



"Tuvimos momentos muy buenos, más allá de los resultados. Hoy creo que volvimos a marcar la diferencia, porque estuvimos al máximo en juego y actitud. En ningún momento Unión nos llegó con peligro. Todo el partido fue Colón el protagonista", concluyó.