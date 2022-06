El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, dispondrá la vuelta de Carlos Izquierdoz, Oscar Romero y Luis Advíncula para jugar el próximo domingo ante Barracas Central en el estadio de All Boys, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.



El once xeneize formará con Agustín Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.



Este equipo es el que paró este viernes el director técnico ante los suplentes en la práctica de fútbol realizada en el predio de Ezeiza.



De esta manera, en el estadio Islas Malvinas del barrio porteño de Floresta, el DT pondrá el habitual equipo que se viene afirmando en los últimos encuentros, de cara a jugar el martes 28 ante Corinthians de visitante, en el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.



Por eso ante Unión de Santa Fe, en la quinta fecha de la Liga Profesional a jugarse el viernes 24, Battaglia alineará a un conjunto alternativo.



El capitán Izquierdoz estará en lugar de Nicolas Figal, como ya lo hizo en parte del complemento en la victoria 5-3 del miércoles pasado ante Tigre, cuando reemplazó a Rojo.



El paraguayo Romero -que también jugó unos minutos ante el Matador, tras regresar de la gira con el seleccionado de su país en las fechas FIFA- ingresará por Aaron Molinas, que sigue con chances de poder ir a préstamo a Defensa y Justicia. Si bien el juvenil no está convencido, la idea de la secretaría de fútbol es que tenga rodaje y por eso podría ir por un año a jugar al club de Florencio Varela.



También regresará ante el Guapo el peruano Advíncula, quien viene de quedar eliminado con su selección en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 el lunes pasado ante Australia.



El defensor, más allá de su estado anímico -erró uno de los penales en la definición ante los oceánicos- le habría dicho al DT que si lo necesitaba, no tenía problemas en jugar.



El que saldrá del equipo entonces es Marcelo Weigandt, uno de los nombres que pidieron Carlos Tevez y Carlos "Chapa" Retegui para cuando asuman como técnicos de Rosario Central.



Mientras, siguen las negociaciones para renovar el contrato de Eduardo Salvio, que se vence el 30 de junio. El delantero, quien se recupera de una lesión muscular, ya recibió la propuesta por parte del departamento de fútbol y su idea es seguir en Boca, aunque lo ofrecido en lo económico es menor a lo que ganaba y pese a tener ofrecimientos del América de México.



En su cuenta de Instagram, Salvio puso este viernes una foto suya sonriendo cuando ingresaba a entrenar y donde escribió que faltaba "un día menos" para poder volver a jugar.

Por otra parte, el otro delantero titular, el colombiano Villa, fue citado a indagatoria para el próximo viernes a las 10.30 en la causa en la que se lo investiga por el presunto abuso sexual con acceso carnal de una joven ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de la localidad bonaerense Canning.



En cuanto al mercado de pases, Boca hizo una oferta oficial a Daniel Bolotnicoff, representante de Rodrigo Aliendro, quien quedará libre de Colón de Santa Fe el próximo 30 de junio.



El volante de 31 años es pretendido por varios clubes y con Independiente habría firmado un precontrato, aunque ahora le llegó la oferta de Boca con un vínculo por tres años.



Aliendro no estaría en la lista de posibles refuerzos que habría sugerido Battaglia, pero es del agrado de Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo y encargado del fútbol boquense. Además, Bolotnicoff fue representante del Riquelme y es alguien de su máxima confianza.



En cuanto al volante Gonzalo Maroni, quien regresó de un préstamo del Atlas de México, seguirá su carrera en San Lorenzo a préstamo por 18 meses.



Otro tema que se habla es la chance de que Arturo Vidal pueda convertirse en nuevo jugador del club en este semestre. Riquelme fue claro cuando le preguntaron por el volante del seleccionado chileno y dijo que dependía de sus ganas de jugar en Boca. Y de que se adecue al fútbol argentino en sus pretensiones económicas.



Vidal, actual jugador del Inter, tiene contrato con el equipo italiano por un año más, pero con una posible cláusula de salida, de modo que se verá cómo sigue esta historia en donde se sabe que ya hubo contactos.



Boca volverá a entrenar este sábado desde las 10 en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla y luego el plantel quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat, para presentarse el próximo domingo desde las 21.30 ante Barracas Central en el estadio de All Boys, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.