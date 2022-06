En el partido bonaerense de Morón se sumó a la iniciativa de "alcohol cero al volante". Lo hizo a través de un decreto firmado por el intendente Lucas Ghi en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial.

En diálogo con AM750 el mandatario municipal aseguró que “Argentina lidera tristemente el ranking de muertes por accidentes de tránsito”. Aclaró que “la mayoría de ellos son jóvenes de entre 18 a 30 años”.

El jefe comunal destacó: “Tiene que ir adaptándose la legislación en el sentido de la seguridad vial. Las organizaciones que promueven esta idea tienen estadísticas conmovedoras. Nosotros trabajamos con Conduciendo a Conciencia, con familiares de víctimas de siniestros viales. Cuando uno repasa los números no sólo se tiene que estremecer y conmover, sino traducirlo en acciones concretas”.

“La idea es trabajarlo no únicamente desde la faz sancionatoria. Sino generar conciencia. Reflexionar sobre eso. No podemos naturalizar los números, hacernos tanto daño. En los operativos secuestramos muchos vehículos por conductores que registraban alcohol en sangre. Evidentemente, no dan los resultados a los que uno aspira”, agregó.

En este sentido, Ghi señaló que “implementaron también un reconocimiento a aquellos que no tienen ninguna infracción cuando renuevan el registro”. “Así como cuando el Estado está para sancionar, también está para reconocer. Por eso les damos un voucher de consumo”, señaló.

Las muertes por accidentes de tránsito en 2021

Argentina registró 3.798 muertes por accidentes de tránsito durante 2021. En este contexto, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, explicó que fueron un 20 por ciento menos que en 2019, el año de comparación, dado que 2020 presentó una menor circulación en el contexto de las restricciones por la emergencia sanitaria.

Buenos Aires fue la jurisdicción con más fallecimientos (746), seguida por Santa Fe (341); Córdoba (333); Tucumán (204); Misiones (183); Salta (165); Chaco (160); Santiago del Estero (159); Corrientes (127) Entre Ríos (127); Mendoza (96); CABA (83); Jujuy (100); San Juan (74); Río Negro (63); San Luis (58); Formosa (52); Neuquén (53); La Rioja (53); Catamarca (48); Chubut (32); La Pampa (40); Santa Cruz (22) y Tierra del Fuego (9).