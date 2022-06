Mónica Roqué, tiene un extenso curriculum dedicado a políticas en torno a les adultos mayores y ante este señalamiento ella responde: “Tengo este recorrido por mis años, y lo digo con mucho orgullo” . Ahora, en su flamante cargo en la nueva Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado en PAMI destaca la importancia de políticas públicas con perpectiva en género las que incluyen otras formas de poder atravesar el periodo más largo de nuestras vidas. Descata la importancia de los cuidados, que la Argentina pueda tener la asistencia de la telellamadas para aquellas personas que viven solas, pensar en casas en comunidad y sobre todo concientizar sobre la importancia que ocupan les adultes mayores en nuestra sociedad. “Son cuerpo deseantes, que circulan, que hacen funcionar la economía y que siguen habitando nuestra sociedad”



Mónica, reflexiona y cree que es importanta que se visibillice que en Argentina existe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas y la Argentina la lideró y la acompañaron diferentes países de América Latiana “ Estuvimos trabajando durante cinco años junto junto a la OEA para que esta convención suceda. Se aprovó durante el 2015 y se ractificó en el 2017. Es importante comprender que les adultos mayores tiene derechos y la Argentina tiene la obligación de cumplir con esta convención, por lo tanto si las personas mayores utilizan este instrumentos el Estado Nacional tiene que hacerlo cumplir” Dicé Roqué

-¿ De qué se trata el nuevo Centro de Protección Integral para Mujeres y Diversidades “Eva Giberti”?

- Este Centro es el primero en América Latina, su particularidad es que es el único que tiene un enfoque gerontológico y de género.Cuando Luana Volcovich asume como directora nacional de PAMI en el 2019, crea la Secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, lo que responde a que nuestra gestión y política tiene una fuerte decisión en trabajar la temática de la desigualdad de género y diversidades en las personas mayores. Es muy importante observar al máximo nivel las problemáticas en torno al género. Con esto quiero decir, no pudimos poner este centro en funcionamiento antes porque nos topamos con la pandemia. Pero siempre fue una prioridad, porque la violencia de género en adultes mayores existe.

- ¿Hay estudios sobre la violencia de género en aldultes mayores? ¿Cuáles son las estadísticas que se manejan?

- No hay prácticamente estudios. ONU Mujeres, cuando hace su publicación anual sobre el progreso de las mujeres en el mundo 2019 -2020, habla de muchos temas, sin embargo cuando analiza la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género la edad donde se corta ese análisis es a los 49 años, y esto se repite en casi todo los estudios que circulan sobre esta misma problemática.

De acuerdo con la información recopilada en el 2020 por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, 1.581 adultas mayores realizaron consultas sobre situaciones de violencia y durante el 2020 se registraron 16 femicidios de mujeres adultas mayores. La Corte Suprema de la Nación, también hace un buen informe y lo desglosa por edad. Una de las cifras que arrojó sobre las mujeres que denuncian a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) es que cada 13 días tenemos un femicidio hacia una adulta mayor y que el 14 % de los femicidios fue a mujeres de más de 60 años, según datos de Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

- ¿Qué tipo de violencia es la que mayormente sufren estás mujeres y diversidades? ¿Por parte de quién?

- El principal penetrador de la violencia de género es el hijo varón y en segundo lugar el cónyuge. En femicidio, el principal es el cónyuge. Lo terrible de esta problemática es que cuando lo hace el hijo varón, muchas mujeres no quieren denunciar a su hijo, por todo lo que eso implica a nivel emocional. El primer tipo de violencia y la más frecuente es la psicológica (98 %) . La socio cultura y simbólica (77 %) también es muy fuerte, la patrimonial (51 %) , quitándole la casa, la jubilación, es decir, sus pertenencias y por supuesto la física (57 %) y la sexual (8 %) . Según la línea 144 de la provincia de Buenos Aires.

- ¿Existe otro dato sociocultural al tener en cuenta en relación a la vulnerabilidad de adultes mayores?

- A menor escolaridad mayor abuso y vulnerabilidad. Argentina es un país con poco analfabetismo, su tasa es de 0, 8 % . Sin embargo el grupo más analfabeto es el de las persona mayores con 1, 3 % y el más analfabeto es el grupo de las mujeres con un 44, 7 % según la EPH (Encuesta permanente de hogares -2020)

-Hablando de disfrute, hay mucha estigmatización sobre la vida sexual y los vinculos sexo afectivos.



- No es una realidad que las personas adultas mayores no se enamoren. No hay una edad limitante ni para el amor, ni para el deseo. Hay un gran mito que les adultes mayores no tienen vida sexual activa y sin embargo, la mayoría la sigue teniendo. Hay diferentes maneras de tener una vida sexual y eso no significa que siempre sea con penetración. También, otro gran error es creer que el mundo de les adultes mayores son hetero cis , eliminado la comunidad LGTBIQ*.

-Pensando en cómo habitar esa parte de nuestra vida que es la más larga ¿qué sucede con los cuidados? ¿Qué políticas el Estado puede brindar?

- La teleasistencia es una herramienta muy buena, pero casi no existe en la Argentina y los que existen no están difundidos. Es fundamental para las personas que tienen más de 75 años y viven solas porque es una asistencia cada 15 días y contiene mucho emocionalmente. Quien se siente solx tiene mayor prevalencia a padecer diversas dificultades de salud, lo que implica que cargue más al sistema de salud. Los sensores de caída también son muy importantes. PAMI quiere trabajar en esta política, y este es el primer paso sobre las políticas de cuidados, que mayoritariamente tiene que estar dirigidas a aquellas personas que viven solas. La esperanza de vida cada vez es mayor, las mujeres tenemos un 81,4 % de expectativa de vida, los varones 74,9 % hay seis años donde vivimos más las mujeres que los varones, lo que es la brecha de la esperanza de vida y las mujeres vivimos con menos redes, con más enfermedades crónicas y con más necesidad de cuidado.

-¿Por qué crees que el trabajo de las personas que cuidan están tan precarizado y subestimado?

- Es una situación cultural y se tiene que revertir. Cuando fui directora nacional de políticas en adultos mayores, formamos 50 mil cuidadoras y cuidadores. Para que esto cambie, es importante la profesionalización para jerarquizar las tareas de cuidado. Existe una resolución donde el Ministerio de Educación de la Nación lo reconoce como oficio. Las tareas de cuidado son muy difrentes a las tareas domésticas, tenes que saber muchos tecnicismos para abordar a un adulte mayor

- ¿Es posible pensar en redes afectivas más que en núcleos familiares? ¿Hay redes de cuidados en Argentina?

-Las redes familiares son mucho más cercanas en países latinos que en los anglosajones. Cuando a las personas el cuerpo no les da más, lo ideal son cuidadores a domicilio, el PAMI da un subsidio. Sin embargo, la familia es la principal red de cuidados y a veces les amigues. La mayoría de las personas vive en la sociedad, entonces el Estado tiene que enfatizar políticas de cuidado en la comunidad. La gran red que hay en Argentina son los centro de jubiladxs.

-¿Hay proyectos desde el Estado sobre las viviendas para adultes mayores?

- Firmamos un Convenio con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat llamado “Casa propia, casa activa” se trata de un proyecto en el cual se construirá un complejo de 20 monoambientes y 12 viviendas de dos ambientes, por si quieres vivir con tu pareja, con tu amiga o con tu hermana y con un espacio en común y un centro de día. Aún no hay ninguno inaugurado, pero pienso que de acá a cinco meses empezaremos a inaugurar.

-¿Cómo crees que una sociedad puede tener más acompañamiento, respeto e inclusión sobre les adultos mayores?

- Hablar de la vejez en las escuelas primarias y secundarias sería muy importante, porque cambiaría las estructura de invisibilización que históricamente tienen estas vidas, concientizaría la importancia de esas vidas. También, que las comunicaciones sobre les adultes mayores dejen de hacerlo desde un lugar estigmatizante sería un cambio importante. Si se sigue comunicado a una persona adulta desde el imaginario de una vieja con bastón, difícilmente ayude.

- En la actulidad la sociedad Argentina está atravesando una crisis económica muy fuerte. Les más afectadas sabemos que son las mujeres y el rango etario de les adultoes mayores ¿ qué pensas de esta situación actual?

- La dificultad económica de las personas mayores es grande. Sin ninguna duda. Me parece importante el régimen de moratorias para amas de casa. Porque mayoritaraimente, somos las mujeres las que hicimos las tareas domésticas no remuneradas en nuestras casas durante toda nuestra vida, y a esto se le suma que muchos de los trabajos remunerados son informales. Lo bueno de estos dos últimos años, ante esta crisis económica, que para las personas que tiene PAMI se le otorga la medicación gratuita y también, que ahora pueda elegir otras prestaciones.

