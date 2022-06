Horacio Rodríguez Larreta participó ayer de la segunda jornada del denominado "Encuentro Regional Norte", organizado por la Fundación Pensar, del PRO, y que reunió a dirigentes salteños y de las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Tras su participación en el evento, que tuvo lugar en el Hotel Salta, el referente del PRO brindó una conferencia de prensa donde en varias oportunidades afirmó que no se meterá en las internas partidarias de las provincias del interior del país.

“El año que viene habrá tantos candidatos como quieran presentarse, porque la decisión política nuestra es que los candidatos a presidente, a gobernadores, a concejales y en todas las candidaturas, los elija la gente; ya fue así en la elección intermedia anterior, donde tuvimos PASO en 17 provincias y funcionó muy bien, porque la gente eligió los candidatos y al otro día de la contienda electoral todos estaban trabajando juntos, y gracias a eso ganamos la elección”, recordó iniciando el contacto con los medios.

Ante la insistencia de una definición política sobre los nombres que podrían representar las boletas de su espacio político el año que viene, Rodríguez Larreta reiteró que "la política es clara y a los candidatos de Juntos por el Cambio los elige la gente, porque uno de nuestros pilares es volver a construir un país federal, y esa reconstrucción pasa porque las decisiones se tomen en cada una de las provincias; yo no voy a venir de Buenos Aires a decirle a Juntos por el Cambio de Salta qué tienen que hacer o no, o con quién se tienen que juntar y con quién no, sino que eso se tiene que definir en la provincia”.

A pesar de estas respuestas tajantes, el referente del PRO nacional sí aclaró que existe una vocación en el espacio de, "buscar la ampliación en gente que tenga valores y coincida en la visión de país que tenemos".

“Tenemos un lineamiento que tiene que ver con la amplitud, para que estemos abiertos a la transformación que viene en la Argentina, entonces todos aquellos que podamos sumar ahora y que busquen un país federal con el trabajo como prioridad, lo tenemos que hacer, pero a eso lo define cada provincia y no yo, pero siempre buscando ser coherentes con fortalecer el federalismo, ese federalismo que también tiene que estar en las decisiones políticas”, insistió.

Mensaje a los gobernadores

Ante la consulta sobre el reclamo de varios gobernadores en relación a la inequidad en los subsidios en el transporte y el precio de las tarifas, Rodríguez Larreta enrostró a muchos de esos mandatarios su pertenencia al actual gobierno nacional.

“Entiendo la preocupación que tienen los gobernadores, pero la decisión de los subsidios al transporte y del precio de las tarifas, es del gobierno nacional, entonces hay una contradicción porque los gobernadores se quejan de esto, pero la mayoría son parte del sistema político que nos gobierna y que nos gobernó durante muchísimos años y generó esta concentración de recursos en el gobierno nacional”, afirmó casi con un juego de palabras.

“Entiendo su preocupación, pero es su gobierno o del de la mayoría de los gobernadores de la Argentina, el que ha generado este país unitario, así que está muy bien que reclamen”, concluyó.

Presencias y ausencias

En la visita del líder porteño, además de la cúpula del PRO local conformada por Martín Grande, Virginia Cornejo, José Gauffin e Inés Liendo, entre otros, también estuvieron presentes dirigentes extrapartidarios como el diputado nacional radical, Miguel Nanni, y el ex funcionario provincial Matías Posadas, quien sorprendió con su presencia. En la recorrido que hizo por el centro también se encontró con el líder del partido Ahora Patria, el diputado provincial Carlos Zapata.

Los que no pasaron ni a saludar por el Hotel Salta, fueron los dirigentes locales del PRO que decidieron sumarse al esquema político del gobernador Gustavo Sáenz, uno de los gobernadores que viene reclamando por la inequidad en la distribución del subsidio al transporte.