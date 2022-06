Andrea Fuentes, la entrenadora que se zambulló para salvar a la nadadora del Equipo Artístico de Estados Unidos que se desmayó en el agua, dijo que se tiró “porque nadie más lo hacía” y criticó a los salvavidas por no responder ante el incidente que protagonizó la deportista Anita Álvarez. "Estaban paralizados", dijo.

“Yo les gritaba desde la otra punta que se metieran al agua, pero estaban embobados y me tiré porque se veía cómo ella se iba hundiendo”, dijo la entrenadora al medio español Marca. Contó que luego llegó un socorrista, "pero la verdad es que no me ayudó demasiado".

"He estudiado y hay que ponerla de manera lateral para que no trague agua y pueda empezar a respirar, él la quería poner boca arriba, y se generó una pequeña lucha absurda para ver en qué posición la colocábamos. Tampoco hablaba inglés y no me entendía. Finalmente logramos sacarla", relató.

"A los dos minutos ella ya reaccionó, respiró, echó agua... Estaba aturdida como es normal. Le querían poner un aparato para que respirara mejor, pero ella estaba agobiada, no quería. Les dije que se calmaran, que ya estaba bien, y ella se empezó a tranquilizarse. A partir de ahí ya pasó el peligro", agregó.



Álvarez, de 25 años, se desmayó durante su presentación en el Mundial de Natación que se celebra en Budapest. La deportista perdió el conocimiento y se desvaneció hacia el fondo de la piscina, y rápidamente su entrenadora, se zambulló para sacarla a flote.

Cómo está la nadadora



El equipo estadounidense informó que la nadadora se encuentra “bien” y "fuera de peligro".

"Anita está bien y tomándose el día para descansar. Ha sido evaluada por el médico del equipo y por los servicios médicos del evento. Le queda todavía una prueba en los Mundiales-2022 y decidirá si se siente bien para competir mañana si está médicamente autorizada", dijo Alyssa Jacobs, portavoz del equipo.