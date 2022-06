Esta semana los docentes autoconvocados estuvieron en el centro de la escena y su reclamo salarial ganó las portadas de la prensa nacional.

La protesta docente cobra cada vez más fuerza y ya genera mucha preocupación en el gobierno de Ricardo Quintela.

A la multitudinaria marcha del martes por la mañana se le sumó otra movilización el miércoles por la noche frente a la Residencia Oficial y el jueves frente al Colegio Comercio 1, esta última en ocasión de la visita a la provincia del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persik.

Los autoconvocados anunciaron que seguirá el paro por tiempo indeterminado y que solo levantarán las medidas de fuerza cuando sean recibidos por el gobernador Ricardo Quintela y cuando se les garantice un lugar en la mesa paritaria.

"El paro sigue por tiempo indeterminado y también van a seguir las marchas y los cortes de ruta en el interior. Y si nos quieren descontar que nos descuenten, si total ya nos están matando de hambre. Nos están matando de a poquito. Pero nosotros vamos a seguir, el movimiento de los docentes autoconvocados es imparable", le dijo a La Rioja 12, Edgardo Escobar, referente del sector.

En el medio de la protesta de los autoconvocados el gobernador Ricardo Quintela se reunió con los gremios docentes UDA La Rioja, SELaR, SADOP y AMET y esto enervó aún más a los docentes huelguistas. "El paro sigue, por más que el Gobernador se haya reunido con los gremios. Ninguno de los sindicatos toma en serio la palabra del docente y en lo único que se pusieron de acuerdo es en querer invisibilizar la marcha de los autocovocados. Y autoconvocados nace por la debilidad de los gremios de no consultar a las bases", sostuvo Escobar.

El referente de los autoconvocados dijo además que desde 2020 a la fecha los salarios docentes perdieron el 60% de su poder adquisitivo y que los sueldos del sector están cada vez más lejos del valor de la canasta básica.

"Los números que dan del aumento no son reales. Porcentualmente es verdad que el aumento es superior a la inflación pero lo que pasa es que los sueldos son bajísimos. Hoy un docente que recién se inicia cobra 28.000 pesos de bolsillo y con esos primeros 5.000 pesos de aumento van a pasar a menos de 33.000 por los descuentos", indicó.

Escobar reiteró que los autoconvocados insistirán con que el aumento sea al básico en lugar de ser remunerativo y no bonificable como se otorgó. "Un aumento remunerativo y no bonificable no va al básico, no impacta en la antigüedad, ni en la zona, ni en el presentismo y eso no le sirve al docente", expuso.

Los autoconvocados ya preparan sus próximos pasos. La semana entrante seguirán las marchas y los cortes de ruta. Aunque aún no está confirmada, se habla de una visita del presidente Alberto Fernández a La Rioja que se haría la próxima semana y si esto sucede los autoconvocados harán una gran marcha provincial ese día para hacerle ver al Jefe de Estado cuál es la situación de la docencia en La Rioja.