El expresidente colombiano y líder del partido de derecha Centro Democrático, Álvaro Uribe, anunció este viernes que acepta la invitación realizada por el jefe de Estado electo, Gustavo Petro, para hablar en el marco del "gran acuerdo nacional".

"Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria", afirmó el mandatario, en un mensaje en su perfil personal de Twitter.

La respuesta de Petro, también a través de esa red social, llegó pocas horas después: "Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad".

"Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro de que Colombia agradecerá que encontremos puntos comunes para una Patria común", escribió el mandatario electo.

Una sombra

Uribe estuvo a la sombra durante estas elecciones presidenciales, y solo se conoció que para la primera vuelta apoyaba a Federico Gutiérrez, pero se mantuvo a un lado en lo que tuvo que ver con la campaña.

El jueves, durante la entrega de la credencial que lo avala como Presidente electo, Petro invitó públicamente a Uribe, así como a quien fue su rival en el balotaje, el ahora senador Rodolfo Hernández, para reunirse y hablar sobre los cambios que requiere el país.

"Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, e invitado a Álvaro Uribe, a quien me he opuesto durante este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país", dijo Petro en su intervención.

El nuevo Presidente propuso abrir un espacio de diálogo para que los políticos, la sociedad civil, los empresarios y el país a nivel regional discutan los cambios que se requieren, en una perspectiva nacionalista, y sobre temas fundamentales.

"Diálogos para construir los caminos de la transformación en Colombia, no es para seguir como vamos, sino para cambiar, lo que debe ser cambiado", precisó el nuevo mandatario, que esbozó que esos acercamientos buscarían "acabar la violencia", con "los altos niveles de injusticia social" y con "los niveles inmensos de degradación de la naturaleza y el medioambiente".