A un año de que se sancionara la ley de cupo laboral travesti trans, el bloque del Frente de Todos porteño presentó un proyecto para exigir que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la ley nacional. Diputadas y diputados de la oposición de la Ciudad de Buenos Aires junto a representantes de los colectivos travestis trans y diferentes militantes acompañaron el reclamo.

La propuesta presentada promueve la adhesión del distrito porteño a la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros 'Diana Sacayán-Lohana Berkins'”, que establece un cupo del 1 por ciento dentro del Estado para la contratación de personas TTNB.

La diputada del FdT Lucía Cámpora, autora del proyecto, tomó la palabra y dijo que "tenemos que hacernos cargo de garantizar acciones concretas para que haya igualdad y eso significa que, de manera urgente, la ciudad adhiera a la ley de cupo laboral”. La diputada advirtió que “estamos a un año de que se haya aprobado esta ley en el Congreso de la Nación y, sin embargo, la Ciudad todavía no adhirió”.

El diputado Matías Barroetaveña, por su parte, hizo referencia a “las grandes dificultades que tiene este colectivo para poder acceder a un empleo formal”, incluso después de aprobada la normativa que es pionera en el mundo.

Se contempla en el proyecto también la generación de capacitaciones laborales y formación permanente para la comunidad travesti trans a los fines de jerarquizar su inserción laboral. Y crea, de ser aprobada, una comisión especial en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad a fin de garantizar la implementación de la norma.

"Hasta que no podamos acceder a una real inclusión desde la Ciudad vamos a seguir acá poniendo el cuerpo", aseguró Daniela Ruiz, activista de la asociación 7 Colores Diversidad y de Identidad Marrón, quien el 24 de junio del año pasado estaba dentro del Congreso esperando que se aprobara la ley 27.636.

"La legislatura porteña y en general la Ciudad de Buenos Aires no tiene una perspectiva de ampliación de derechos sino todo lo contrario", dijo a este diario Lucía Nosseinte de Mala Junta, del Frente Patria Grande. Y añadió: "Mientras que en el Estado nacional y provincial se avanza en políticas en favor del colectivo travesti trans no puede ser que en la ciudad más rica del país no se implemente". "Esta legislatura, estás rejas pensadas desde una mirada eurocéntrica, colonial y patriarcal, tienen que ser abarcada desde las identidades que pusimos el cuerpo en las zonas rojas, en los calabozos, en la periferias. Somos también las migrantes de las provincias y los países limítrofes que esperamos que se nos escuche y respete lo que ya fue establecido desde el Congreso Nacional", concluyó Ruiz e hizo una invitación a marchar el próximo 28 de junio en Plaza de Mayo contra los travesticidios, transfeminicidios y transhomicidios.

Informe: Mercedes Chamli.