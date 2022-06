Madonna lanzó un nuevo disco con versiones remasterizadas de 16 hits de su carrera para celebrar el mes del orgullo. Las canciones fueron grabadas en colaboración con artistas mundialmente famosos, como Britney Spears, Justin Timerblake y Maluma. El trabajo ya está disponible en las plataformas digitales, pero el formato físico con un total de 50 temas, algunos de ellos inéditos, va a estar a la venta y disponible en internet desde el 19 de agosto.

Con este nuevo álbum titulado "Finally Enough Love", la reina del pop busca reivindicar su lugar en la historia musical y destacar un hito en su carrera: haber colocado en el puesto número 1 de los más escuchados a 50 singles de su autoría. Si bien lista completa del disco va a conocerse en agosto, la disquera Warner Music ya adelantó que habrá temas inéditos.

Este récord fue alcanzado por la cantante estadounidense en 2020 con el hit "I Don't Search I Find". La canción incluida en el álbum Madame X convirtió a Madonna en la primera y única artista en tener al menos una canción en el puesto número uno en las distintas listas de Billboard durante cinco décadas. Además, Warner Music tiene planeado reeditar seis vinilos que se agotaron en la preventa para celebrar los 40 años de carrera de Madonna.

Madonna participó del Gay Pride 2022

Madonna participó el jueves pasado del Gay Pride 2022, celebrado en la Terminal 5 de Nueva York, donde interpretó varios de sus éxitos mundialmente reconocidos. De la presentación participaron varias drag queens y la cantante dominicana Tokischa, quién junto a la reina del pop interpretó una reversión del hit "Hung Up".

Sobtre el final del show, las artistas se dieron un beso apasionado que se viralizó en redes sociales. Muchos usuarios recordaron el beso que compartieron Madonna, Briteny Spears y Christina Aguilera en la entrega de premios MTV en 2003. Ese momento televisivo es considerado uno de los más icónicos de la cultura pop de los años 2000.

Crece la expectativa por la biopic de Madonna

La película que contará la historia de la diva indiscutida del Pop mundial es un proyecto de Universal Pictures y cuenta con la participación de la mismísima Madonna en la dirección. Desde que se conoció el proyecto, los nombres de las candidatas para ponerse en la piel de la reina del pop son muchos. Sin embargo, hay una actriz que parece aventajar a todas: Julia Garner.

Según reveló en exclusiva a principios de junio el sitio especializado de Hollywood Variety, fuentes ligadas a la producción del proyecto, revelaron que la actriz ya recibió la propuesta formal y se espera que confirme su participación en los próximos días.



"El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", dijo la artista cuando presentó el proyecto de su película ante la prensa mundial.