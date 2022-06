Este lunes se cierra la fecha 5 de la Liga Profesional de Fútbol con dos partidos. Desde las 15:30 Patronato recibirá a Independiente en Paraná, mientras que Atlético Tucumán y Godoy Cruz chocarán a partir de las 20 en el Estadio Monumental José Fierro.

Patronato vs. Independiente

Independiente intentará seguir en la senda del triunfo en su visita a Patronato. Si bien ha pasado mucho tiempo desde la última vez que el Rojo atravesó un buen momento deportivo, el equipo lleva dos triunfos consecutivos: 2 a 1 a Estudiantes por la liga y 1 a 0 a Atlético Tucumán en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez ocupa la décima posición con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota. El contexto institucional no acompaña, y el entrenador no oculta su descontento ante los fracasos del club a la hora de reforzar el plantel. Incluso se presume que podría renunciar si la situación no mejora antes del final del mercado de pases.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional, a dos partidos de cerrar la fecha 5. Captura de Promiedos.

Por su parte, Patronato tampoco comenzó el torneo de la mejor manera. El equipo de Paraná ocupa el puesto 25 tras una victoria, dos empates y tres caídas. Los dirigidos por Facundo Sava están más que comprometidos con los promedios: con 0.925 están últimos, por lo que si el torneo terminara hoy descenderían a la Primera B Nacional.



El único partido que ganó el Patrón en el torneo fue justamente ante Aldosivi, el otro equipo que está en zona de descenso. Quizá la "buena noticia" para los de Entre Ríos es que muchos de los equipos que están por encima dividen por la misma cantidad. Pero Godoy Cruz, el equipo que está inmediatamente arriba de la la línea que define quiénes pierden la categoría, se encuentra a 12 puntos.

Tabla de promedios del fútbol argentino. Captura de Promiedos.

Probables formaciones de Patronato e Independiente

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Gerónimo Poblete, Lucas González; Leandro Fernández, Leandro Benegas y Juan Cazares. DT: Eduardo Domínguez.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Guasone, Francisco Álvarez, Facundo Cobos; Jonás Acevedo, Jorge Valdéz Chamorro, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

A qué hora juegan Patronato - Independiente, TV y cómo verlo online

Se enfrentarán desde las 15:30 con arbitraje de Fernando Espinoza. El encuentro será televisado por ESPN Premium, canal solo puede ser sintonizado por quienes se hayan adherido al Pack Fútbol. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, que abonen el mencionado servicio, pueden ver la señal a través de esas plataformas de streaming.

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz

Atlético Tucumán está invicto en el torneo: ganó uno y empató los otros tres, por lo que suma 6 puntos. El Decano viene de quedar eliminado de la Copa Argentina, tras caer 1 a 0 ante Independiente en los 32avos de final.

El equipo de Lucas Pusineri está al límite de caer en zona de descenso: con 89 puntos, está a solo dos de Aldosivi, aunque en el medio también están Arsenal con las mismas unidades y Godoy Cruz con 86.

El Tomba también tiene 6 puntos, tras dos ganados y dos perdidos: viene de imponerse 2 a 1 a Defensa y Justicia. A diferencia de lo que ocurriría con su rival de hoy, si los mendocinos se salvaran, quedarían mejor posicionados en los promedios del año que viene, ya que dejarían de contar los 18 puntos, una cosecha muy pobre, de la temporada 2020. Los tucumanos perderían 32 unidades de ese año.

El choque comenzará a las 20 con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá ver por TNT Sports, que también es una canal exclusivo del Pack Fútbol.

Probables formaciones de Atlético Tucumán y Godoy Cruz

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Ramiro Ruiz Rodríguez, Gullermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ignacio Maestro Puch. DT: Lucas Pusineri.



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz, Franco Negri; Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Martín Ojeda; Tadeo Allende, Ezequiel Bullaude, Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi - Sergio Gómez.



A qué hora juegan Atlético Tucumán y Godoy Cruz y cómo verlo online

El choque comenzará a las 20 con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá ver por TNT Sports, que también es una canal exclusivo del Pack Fútbol.



