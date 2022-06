Organizaciones feministas y militantes convocadas por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina realizaron esta tarde en la puerta de la Embajada de Estados Unidos una acción en repudio a la derogación del fallo Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema y en apoyo las mujeres de ese país. "Es un retroceso que se da a nivel mundial en la lucha de los derechos que hemos conquistado", dijo a Página|12 Maia Lopez, integrante de la Campaña.

"Es muy importante con la Campaña como motor de esa lucha que estemos acá para solidarizarnos con las mujeres que ven su derechos perjudicados por un fallo judicial sumamente reaccionario", señaló.

Y enfocó el reclamo: "Entendemos que para Estados Unidos somos eso que ellos llaman su patio trasero. El imperialismo yankee nos somete con el FMI y su acuerdo nefasto que empeora la situación de las mujeres argentinas principalmente, pero hoy estamos en solidaridad de las mujeres estadounidenses", expresó.

La convocatoria arrancó frente a La Rural, adonde llegaron primero las integrantes de la Campaña, que dejaron una larga bandera verde apoyada en el piso.

Cuando se acercó Nelly “Pila” Minyersky, pionera de la lucha por el aborto en Argentina, causó euforia. Todas se acercaron respetuosas a saludarla y a agradecerle su presencia, luego se encolumnaron detrás de la bandera de la Campaña que ya estaba siendo sostenida por las históricas. Estaban presentes NiUnaMenos, Juntas y a la izquierda MST, Las rojas, Marea Feminismo Popular, Opinión Socialista Pan y Rosas, y el Círculo de amigas Feministas, todas bajo la consigna de "Aborto legal a nivel mundial".

Los carteles hechos a mano por las manifestantes eran similares a los utilizados en las movilizaciones por la ley de IVE, pero con la diferencia de que en su mayoría estaban escritos en Inglés para apoyar a las mujeres y personas gestantes estadounidenses: "Legal and free abortion on demand", "Abort the court" "Not Going Back", "Keep abortion safe". En castellano se podía leer repetidas veces: "En Estados Unidos también aborto legal, seguro y gratuito".

A las 16.30 alzaron al hombro las banderas por el Aborto Legal Seguro y Gratuito verdes con el año 2020 grabados en ellas y se movilizaron por la avenida Sarmiento para ir hacia la Embajada. "My body, mi choise", fue la consigna más coreada.

El fallo Roe vs. Wade, sancionado en 1973, permitía los abortos en ese país, pero la sentencia de la actual Corte Suprema revirtió esa decisión de hace casi 50 años. Varios estados ya los prohibieron. "No vemos fronteras cuando se trata del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos", rezaba la remera de una joven escrita con fibrón.

A pesar de que la ley de IVE lleva casi dos años de vigencia en la Argentina, las activistas aprovecharon para reclamar los pendientes: "Estamos peleando por una verdadera implementación de la IVE, no queremos que la ley sea una ley muerta sino que se aplique en los términos que tiene su articulado para que cada persona que quiera acceder a un aborto lo haga en las condiciones que dice la ley", afirmó Leticia Corral.

Y añadió: "Para nosotras, los pañuelos no se guardan nunca. Lo que pasa en Estados Unidos es una demostración de que no podemos guardar los pañuelos nunca". "Es un alerta de que no nos tenemos que desmovilizar y que tenemos que cuidar nuestra ley", concluyó.

Un hombre llevaba atada al cuello la bandera LGBT+ junto con otros carteles en favor de los derechos de ese colectivo: en Estados Unidos ya se teme que esta composición conservadora de la Corte también avance contra el matrimonio igualitario.

"La misma lucha, el mismo enemigo", dijo una mujer y fue seguida por las demás. Una le contestó "la Iglesia", otra "El estado", y el último grito que generó aplausos y festejos fue "La Corte Suprema".



Al llegar a la embajada se pararon una al costado de la otra y continuaron cantando al ritmo de los bombos por los derechos de las mujeres en la región y del mundo. Finalmente, se leyó un documento en el que la Campaña apoya a las mujeres de Estados Unidos y advierte sobre el peligroso precedente que creó el fallo.

