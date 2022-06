Un adolescente de 14 años que desapareció el lunes en el barrio porteño de Belgrano es intensamente buscado por familiares, amigos y por la Policía de la Ciudad.

Se trata de Matías Silva, quien fue visto por última vez el lunes al mediodía cuando salió de su casa ubicada en calle Echeverría al 2000 para dirigirse a la Escuela Técnica Nº 28 “República Francesa”.

“Almorzamos a las 12, y 12:30 se fue de la casa porque 12:50 tenía que ingresar al colegio. Cuando fuimos a buscarlo a las 18, no venía. Cuando se hicieron las 19 llamamos a la Policía y desde entonces no apareció ni vino a dormir a casa”, sostuvo Cristian, el padre del menor, en diálogo con GO Noticias.

Y detalló: “Hasta el momento no se comunicó con nosotros ni con ninguno de los compañeros del colegio. Algunos de ellos me comentaron que no compartieron la jornada de clases con Matías, entonces creemos que no fue al colegio”.

En tanto, el papá de Matías explicó que el joven no llevaba su celular cuando iba a la escuela y que si necesitaba comunicarse, “pedía prestada una computadora” en clase.

“También hablamos con una compañera de él, que era su ‘noviecita’, y con la madre de la nena, pero tampoco saben nada sobre el paradero de Matías”, remarcó Silva.

Por otro lado, Lady Zaracho, la mamá del adolescente, se reunió durante este martes con el director del colegio de su hijo con el “fin de atar cabos”. “Se pusieron a disposición, y se comunicaron con padres y los alumnos más cercanos de Matías para tratar de saber algo”, indicó la mujer.

“Matías es un chico sociable, que se daba con todo el colegio, hacía reír a todos y tenía un montón de amigos. Es la primera vez que desaparece repentinamente”, explicó Zaracho.

Y remarcó: “La Policía de la Ciudad se hizo presente muy rápido y nos aseguraron que van a revisar las cámaras de seguridad para poder reconocer el trayecto que hizo. También estamos esperando la orden de la Fiscalía para que puedan llamar a sus amigos y que declaren”.

El joven mide 1,75 metros de altura, es de tez blanca, tiene el cabello castaño claro y ojos de color marrones.

Según la denuncia radicada por su familia, la última vez que fue visto Matías vestía un buzo tipo canguro de color amarillo, un chaleco color gris oscuro y un pantalón con rayas azules y verde.

Cualquier información sobre el paradero del menor puede suministrarse a los números 11-4345-0476 y 11-4026-0609.