La escritora, periodista y directora del Centro Cultural Caras y Caretas, María Seoane, criticó este viernes la política comunicacional del Gobierno. Consideró que “la comunicación pública está esterilizada” y advirtió como “inentendible” que frente a determinados sucesos políticos el Presidente no convoque a cadenas nacionales, “un recurso del Estado”.

El cuestionamiento de Seoane llega después de las críticas suscitadas tras el anuncio, vía Twitter, de la designación de Silvina Batakis para reemplazar al exministro de Economía Martín Guzmán y en medio de una serie de rumores en torno a posibles cambios y renuncias en el gabinete nacional y el Frente de Todos.

Por este y otros motivos, este sábado diferentes dirigentes e intelectuales vinculados al oficialismo realizarán un encuentro de la Cultura en el Patio del Cabildo en defensa de la soberanía popular. Allí se debatirá sobre la realidad comunicacional del Gobierno, pero también se abordarán temas como la Justicia, la persecución política, la soberanía alimentaria, de los ríos y canales y de la producción, entre otras tantas cosas.

“Tenemos la necesidad de retomar la producción de una comunicación democrática, caída a partir de la derogación de la Ley de Medios. Hay que repensar la comunicación. La comunicación pública está esterilizada. Todos los recursos que el pueblo argentino pone para informarse están esterilizados porque no hay un proyecto de comunicación que tenga como eje la política como aquello que hace más libre a los pueblos”, señaló Seoane por AM570.

“Hay que sostener un debate en unidad, a pesar de que hay posiciones diferentes. La oposición en Argentina solo tiene el rol de ser la sucursal de la patria financiera y agropecuaria. La integración nacional, la soberanía popular, política, los derechos de los trabajadores, no les interesa. Solo reaccionan como desesperados porque no pueden comprar en cuotas en el free shop. Es un chiste eso”, añadió.

Y remató: “Nuestra identidad no les interesa. No han aprendido la historia tampoco. ¿Cómo piensan que van a gobernar si niegan la historia de nuestro país? El tema de la comunicación pública es central. No puedo entender que no se haga una cadena nacional frente a determinados sucesos. Es un recurso del estado. Todas estas cosas están en discusión”.