Juntos por el Cambio ya armó su propio nido de palomas presidenciables. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, por la UCR, y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el PRO, compartieron una visita a Santiago del Estero para apoyar a los candidatos de la alianza opositora en las elecciones municipales del próximo 7 de agosto y volvieron a mostrarse juntos por la noche en la vigilia al Día de la Independencia, en San Miguel de Tucumán. Sin ocultar sus respectivas aspiraciones presidenciales, ambos decidieron inaugurar un nuevo estilo de campaña para intentar mostrar unidad en JxC, una apuesta que busca representar al ala “moderada” de la coalición, frente a los “halcones” propios que encabezan Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Mientras Rodríguez Larreta ya viene recorriendo el país y se exhibe más allá de la Avenida General Paz, Morales arrancó también con una serie de apariciones públicas en el conurbano bonaerense.

Aunque enfrentados por sus propias apetencias presidenciales y distintas posturas sobre el federalismo, Morales y Rodríguez Larreta coinciden en buscar ponerles freno a los sectores más belicosos y posturas más extremas contra el gobierno nacional dentro de su propia construcción política.

El titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical fue el más explícito sobre este punto durante la conferencia de prensa que ambos brindaron en un hotel de la capital santiagueña. “Ambos somos candidatos a presidente y tenemos una idea parecida sobre un espacio de centro que se vaya ampliando”, aseguró Morales. Luego agregó que, de cara a las presidenciales de 2023, está “asegurada la unión del PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, con la expectativa de generar un cambio”. Con lo que volvió a dar un portazo a la posibilidad de abrirle paso a la incorporación de los ultraliberales libertarios de Javier Milei, una posibilidad con la que sí coquetean los sectores afines a Macri y Bullrich.

“Lo que estamos haciendo es la contracara de lo que hace el Frente de Todos: estamos articulando en todos lados, trabajando en un plan con nuestros economistas, estamos siguiendo mucho la situación y estamos muy preocupados, con la expectativa de que en el Gobierno sean serios y dejen de pelearse”, dijo Rodríguez Larreta. El alcalde porteño prefirió no explayarse sobre el tema, ya que entre las filas del PRO anidan los principales halcones de la alianza opositora: su propio mentor, Macri, y Bullrich como presidenta del partido.

Luego de un paseo por el centro de la capital santiagueña y las fotos de rigor con los candidatos locales de JxC (Natalia Neme a intendenta y Facundo Pérez a concejal), Morales y Rodríguez Larreta coincidieron en cargar contra el gobierno nacional en rueda de prensa.



“El primer problema que tiene la República Argentina es la política. Éste es un gobierno que tiene a la vicepresidenta y al presidente peleados y para abajo a quienes nos toca gobernar, vemos que es un gobierno loteado, donde se pelean los jefes de cada organización y cada parte del Frente de Todos”, postuló Gerardo Morales. Eso sí, evitó referirse a la disputa interna del radicalismo, donde el bonaerense Facundo Manes y el mendocino Alfredo Cornejo aspiran a arrebatarle la precandidatura a presidente por la UCR, que luego los correligionarios deberán dirimir con el PRO en las elecciones primarias de 2023.

Rodríguez Larreta no quiso ser menos a la hora formular críticas al gobierno nacional. “La inflación está terrible, la gente ya no llega a fin de semana, ya no es fin de mes. Todos los días remarcan precios, el Gobierno está sin rumbo, no tienen un plan, no nos dicen cómo vamos a salir adelante. Es la preocupación que uno recoge”, sostuvo.

“Tenemos que volver a construir un país federal, el kirchnerismo ha hecho de la Argentina un país muy unitario, concentrado todo en el gobierno nacional”, insistió el jefe del gobierno porteño ante Morales, quien junto a los gobernadores del Norte Grande criticó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por aferrarse a los generosos subsidios que recibe del Estado nacional en detrimento del resto de las provincias.

El raid proselitista conjunto siguió por la noche en Tucumán, donde Morales y Rodríguez Larreta participaron de una vigilia por el Día de la Independencia. Antes, Morales junto al mendocino Cornejo y dirigentes de la UCR tucumana posaron frente a la Casa Histórica para la foto de familia radical. Luego Morales y Rodríguez Larreta emprendieron el regreso a sus territorios y a sus propias campañas presidenciales.