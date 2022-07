El director general de la Asociación Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, advirtió que “es inevitable” que en los próximos días haya un aumento en el precio de los vuelos en todo el mundo. Se debe al aumento de los costos de combustible producto de la guerra en Ucrania y la sostenida suba en la demanda tras dos años de movilidad reducida por la pandemia del coronavirus.

En este contexto, el aeronáutico aseguró que "volar será más caro para los consumidores, sin duda alguna”. Agregó que el "alto precio del petróleo" se "reflejará en precios más altos de los boletos". Walsh explicó que los precios del combustible están en niveles récord y que "el petróleo es el mayor elemento en la base de costos de una aerolínea".

La suba del precio se vincula con las medidas de países como Estados Unidos y de la Unión Europea frente a Rusia por la guerra en Ucrania. De este modo, el gobierno norteamericano anunció una prohibición total de las importaciones de petróleo de Rusia, mientras que los líderes de la UE prometieron bloquear la mayoría de las importaciones de petróleo ruso.

A esto se le suma un complejo escenario en el que muchas aerolíneas están cancelando vuelos por la falta de personal. Esto se vincula directamente con la situación sanitaria por dos motivos: por un lado, ya que durante la pandemia muchas líneas redujeron la cantidad de trabajadores por la caída en la demanda; por otro, por la repentina suba en la demanda tras las masivas campañas de vacunación en todo el mundo.

"Han despedido a muchísima gente y tienen problemas en todo lo que tiene que ver con tráfico, Check-in de los pasajeros, la gente de rampa. Inclusive, hasta con las tripulaciones que de alguna manera han suspendido o despedido", explicó el experto en aviación Carlos Rinzelli a Telenueve digital.

Y añadió: "Se encuentran en la problemática de tener que reincorporar personal. Cuando a vos no te abastecen con el vuelo desde Buenos Aires, no es producto de Buenos Aires, sino que son ellos que de alguna manera no pueden ofrecer un servicio acorde a lo que vendieron".