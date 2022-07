Desde la madrugada del domingo, cuando se concretó el asesinato de un político del Partido de los Trabajadores (PT) por parte de un militante bolsonarista, hasta el final del día lunes 11, allegados al presidente Jair Bolsonaro intentaron convencerlo para que haga un llamado a la paz y un saludo a los familiares de la víctima.



Sin embargo, no tuvieron éxito. La información aparece publicada este martes en O Globo y menciona directamente el malestar que generó la postura de Bolsonaro en la cúpula del derechista Partido Liberal (PL), el grupo político que lo propone para la presidencia en las elecciones de octubre.

Lejos de atender esos pedidos, Bolsonaro se mostró molesto ante las preguntas de los medios que lo consultaron por el asesinato y responsabilizó a la izquierda por el aumento de la violencia política en Brasil. Su discurso en estas horas ha sido que la violencia es una práctica que caracteriza más a la izquierda que a la derecha.

Este lunes, el Congreso brasileño aprobó sendas manifestaciones de repudio contra el asesinato del petista Marcelo de Arruda, que fue asesinado mientras festejaba su cumpleaños número 50 con familiares y amigos en Foz do Iguaçu, en Paraná.

Según informa Folha, la bancada oficialista y sectores del centro también esperaban un posicionamiento más firme de Bolsonaro, para poner paños fríos a una campaña que está cada vez más caldeada.

La postura de Lula

El precandidato del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recomendó cautela a los miembros del Consejo Político de su campaña ante el aumento de episodios de violencia política.

Dos días después del crimen, Lula admitió que la tendencia es que esa situación empeore durante la campaña electoral, pero pidió a sus militantes que no se dejen intimidar.

También dijo que habrá grandes actos en estados como San Pablo y Minas Gerais y que las provocaciones no deben ser respondidas con violencia. "Traduciendo lo que recomendó Lula, respondamos con flores", aseguró Ricardo Patah, presidente de la Unión General de los Trabajadores.

En el contexto de la escalada de violencia contra el PT, el directorio del partido dio a conocer en las últimas horas varias recomendaciones de seguridad para los militantes que participarán del acto con Lula en Brasilia de este martes.

"Caminen en grupos a las paradas y terminales de ómnibus. Eviten exponerse a una situación de riesgo. Es bueno tener una camiseta de no militante debajo de la roja si necesitan caminar solos de regreso a casa en lugares públicos", dice un extracto de las recomendaciones, publicadas por Folha.

El texto también advierte que los partidarios del partido no reaccionen a las provocaciones de los posibles bolsonaristas infiltrados: "No responda a provocaciones de los bolsonaristas infiltrados. No discuta ni ataque a ningún provocador. Las acciones heroicas pueden causar riesgos innecesarios para usted y su colectivo de militantes".

También hay una recomendación de que "las personas sospechosas que parecen ser una amenaza" sean denunciadas al equipo de seguridad. El texto también pide que se registren y fotografíen las situaciones amenazantes.