Las Fuerzas Armadas de Brasil solicitaron una serie de expedientes relacionados con las elecciones de 2014 y 2018 a través de una carta enviada al Tribunal Superior Electoral (TSE) a finales de junio, en el marco de cuestionamientos al sistema de votación en la previa de las elecciones del 7 de octubre.

El documento fue enviado por el ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira, según información a la que accedió el periódico Folha de São Paulo. El medio brasileño consultó al ministerio sobre las razones del pedido de información, a lo que el gobierno respondió que "es fundamental que los militares estudien los parámetros y la estructura del sistema de votación electrónica para que puedan realizar un trabajo de inspección de manera técnica, seria y colaborativa".

El sistema de votación electrónica, que se usa desde 1996 en Brasil, ha sido criticado en varias ocasiones por el presidente, Jair Bolsonaro, quien asegura que en las elecciones de 2018 ganó en primera vuelta, pero hubo un fraude que lo llevó al balotaje.

El mandatario anunció la semana pasada que invitará a embajadores de todos los países a participar en una reunión sobre el sistema electoral brasileño. “Quiero explicarles a los embajadores lo que pasó en 2014 y 2018, documentado. De nada sirve hablar con la prensa porque lo tergiversan”, reiteró Bolsonaro este lunes.

En la misma línea, el presidente recordó que la máxima autoridad electoral, el TSE, invitó a las Fuerzas Armadas a participar en una Comisión de Transparencia Electoral, pero “no sabía” que él es “el jefe supremo de las Fuerzas”.

"(El TSE) no acepta que nuestro cuerpo técnico hable con sus técnicos. Ayer (el presidente del TSE, Luiz Edson) Fachin dijo que no tiene más de que hablar. Creo que ya se autodenomina dictador. Quien actúa de esta manera no tiene ningún compromiso con la democracia", acusó el jefe de Estado brasileño ante sus seguidores, según recogió la revista Carta Capital.

Por último, el mandatario se desmarcó de quienes lo acusan de atacar el sistema electoral: “el bobo que dice eso no comprueba que ya soy presidente. ¿Me voy a dar un golpe a mi mismo? Solo un idiota dice esas tonterías. Creo que somos una de las últimas democracias del mundo”, aseguró.