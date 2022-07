Comienzan las vacaciones de invierno 2022 en la Ciudad y hay muchísimas actividades para hacer en familia. Del 16 al 31 de julio, habrá conciertos, actividades lúdicas y recreativas, deporte, cine, música y talleres para disfrutar con los cinco sentidos y en familia, en la Usina del Arte, los Museos BA, en el Casco Histórico y por medio de los programas Arte en Barrios y Corrientes Cultural en la Calle Corrientes.

Las propuestas están pensadas para que los chicos vivan experiencias para jugar con las capacidades de sentir, tocar y explorar sensaciones por medio de la música, la gastronomía y el arte visual. También habrá festejos especiales por el Día del Amigo, el 20 de julio, y el 26 por el Día de los Abuelos. Todas las actividades serán gratuitas.



Se suman festivales de literatura Juvenil, actividades interactivas como recorridos literarios y sensoriales, teatro, danza, poesía, desfiles K-pop, concursos de cosplay, entre una larga lista de opciones para disfrutar cada día del receso invernal.

La música en la calle

Corrientes Cultural -el ciclo que impulsa la reactivación de la emblemática calle Corrientes- tendrá una programación especial de la que participará Topa, que realizará un viaje musical con temas de todos los tiempos hasta la actualidad. Y se podrá disfrutar de algunas escenas de espectáculos como Masha y el Oso, Desenchufados, Cantando a la hora del té, Saltimbanquis, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta.

Además, habrá talleres como "Me entra por un oído y no me sale por el otro", una caminata por la Calle Corrientes con los ojos vendados para descubrir su historia, su pasado y su presente mediante la escucha, el tacto y los relatos.

Teatro para todos los gustos

Estas vacaciones serán la oportunidad perfecta para introducir a los más chicos en el mundo del teatro. En este sentido, el Complejo Teatral de Buenos Aires llega con una extensa programación en Teatro, música, títeres, danzas urbanas, talleres y muchas actividades gratuitas durante dos semanas. Se podrán adquirir las entradas en la web del Complejo Teatral y en todas las boleterías de los teatros.

El Teatro San Martín será escenario de obras como "Recuerdos a la hora de la siesta", de Emiliano Dionisi, inspirada en el universo poético de María Elena Walsh y su peculiar manera de ver el mundo; o una adaptación de Adelaida Mangani para teatro de títeres de la famosa "El rayo verde de Julio Verne"; o "Campanita bajo cero", un espectáculo unipersonal con malabares, equilibrio y grandes destrezas que recorre mucho más que técnicas circenses.

Al mismo tiempo, se realizarán visitas guiadas para que los más chicos descubran cómo se hacen los vestuarios, los peinados y las escenografías que vemos en escena.

En el Teatro de la Ribera se presenta "Mi don imaginario", un musical que recrea el universo del recordado Hugo Midón y propone un viaje mágico de búsqueda creadora. También habrá actividades para que los chicos conozcan el mundo artístico y escénico, con talleres de automaquillaje para convertirse en un payaso, o una jornada para aprender y bailar de los ritmos urbanos.

En el Cine Teatro El Plata, el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presentará la divertida historia de "Berta la flor", y se podrá participar de talleres de expresión corporal, creación, collage y siembra, este último para entrar en contacto con el maravilloso mundo de las plantas.

El Centro Cultural 25 de Mayo habrá obras infantiles y diversas actividades que se pueden conocer en su página web. También se programarán funciones especiales para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y con discapacidad intelectual para que todos puedan participar de la experiencia teatral. Al mismo tiempo, se realizará el Club de Cine Internacional La Linterna Mágica, para chicos de 6 a 12 años, con proyecciones de películas y música en vivo. Y la Feria de Mataderos tendrá actividades para las infancias. Al igual que el Centro Cultural Recoleta, que abrirá con exposiciones, cine y teatro.

La magia del teatro Colón

Este invierno en el Colón, la reconocida banda sonora de la saga "Star Wars", compuesta por el ganador del Oscar John Williams, será interpretada por la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del teatro mientras se proyecta la película "Star Wars: El Imperio Contraataca". Las funciones tendrán la proyección en vivo del film, acompañada de la interpretación de todas sus piezas musicales, incluyendo “La Marcha Imperial” y el tema principal de la saga. Y también habrá teatro infantil, con "Nemorino enamorado" (basado en el elixir de amor, de Gaetano Donizetti), y"El sueño del mago Cha-Chan". Las funciones son a las 11 y 15.30, según el espectáculo. Las entradas se pueden comprar de manera online o por boletería del teatro.

Durante las vacaciones, también se podrán conocer los secretos mejor guardados del máximo Coliseo argentino en "Colón Fábrica", el depósito visitable que exhibe escenografías, utilería y vestuario de producciones originales de ópera y ballet del Teatro Colón. Habrá visitas guiadas. Para sacar las entradas, en la página web del lugar.

El Baficito

El Cultural San Martín llega con una edición invierno del Baficito, la sección infantil del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente más importante de la región, que está, en estas vacaciones, especialmente programado para las infancias y los adolescentes. Será del 16 al 31 de julio, con el fin de que los más chicos redescubren el cine argentino a través de una selección de películas producidas para ellos en los últimos años. Tendrá una programación especial en el Cultural San Martín. Habrá festejos especiales por el día del amigo el 20 de julio y el 26 por el día de los abuelos. Todas las actividades son gratuitas. Para más información, en la cartelera.

Arte en los Barrios



El Programa Cultural en Barrios ofrecerá cine infantil en el Centro Cultural Barrio Rivadavia, que en conjunto al ciclo Cine Móvil realizará proyecciones para niños y niñas de entre 6 y 12 años; y se podrá recorrer la muestra "Colores de otoño", del Taller de Pintura de Caballete en el Centro Cultural Devoto. El Circuito de Espacios Culturales brindará una selección especial de sus shows infantiles más destacados en el Espacio Cultural Julián Centeya, Carlos Gardel y Adán Buesnosayres.

El programa cultural, creado para garantizar el acceso a la cultura, también llevará a los barrios de la ciudad talleres de arte, títeres, magia, shows musicales de artistas como Aguafiestas Rock, Rayos y Centellas, Cien Volando y Los Rockan.



Se presentarán los alumnos del Taller de Rap de Arte en Barrios, del Barrio Padre Mugica, en Retiro, y se realizarán salidas para que chicos y chicas de distintos barrios disfruten de las actividades en Usina del Arte, Museo Saavedra, Museo Fernandez Blanco, Buenos Aires Museo, y del espectáculo Saltimbanquis en el Teatro Apolo. Los barrios que participarán son: Barracas, La Boca, Barrio 21.24, Villa Lugano, Barrio Padre Mugica y Barrio Padre Ricciardelli.

Museos con sentidos

El circuito de museos de la Ciudad, no se quedará afuera en estas vacaciones de invierno 2022. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires tendrá actividades adaptadas para personas con discapacidad intelectual, motriz y visual, ofrecerá alrededor de 20 talleres diferentes para aprender sobre las más novedosas e innovadoras técnicas artísticas.

Los Museos BA se realizará el ciclo "Sentidos en Juego", donde cada museo trabajará sobre uno de los cinco sentidos. Así, en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra las actividades serán sobre los sonidos de nuestra historia.



En el Buenos Aires Museo, en pleno casco histórico de la Ciudad, habrá un Laboratorio de Oficios para jugar con el tacto. También, en el Museo de Esculturas Luis Perlotti y el Museo de Arte Popular José Hernández.

Mientras que en el Museo Sívori, el Museo del Cine y la Torre Monumental abrirán sus puertas con propuestas para redescubrir el sentido de la vista. El Museo de Arte Hispanomericano Isaac Fernandez Blanco invitará a descubrir los aromas de sus jardines.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta se podrá explorar nuestro sentido del gusto por medio de diversos talleres gastronómicos, mientras que el Museo Carlos Gardel trabajará sobre la audición.