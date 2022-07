El SAME fue creado hace 31 años, cuenta con un equipo multidisciplinario de 1.300 personas, y asiste anualmente a un promedio de 250 mil vecinos. Además tiene 90 ambulancias de alta tecnología, 2 helicópteros y 4 unidades de telemedicina, y están preparados para llegar a cualquier punto de la ciudad en 14 minutos.



Durante la recorrida por la sede central del SAME, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, juntó al ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del SAME, Alberto Crescenti, conversaron con los trabajadores, que le mostraron las ambulancias y el funcionamiento. Además, supervisaron el funcionamiento del sistema de emergencias y el sistema de telemedicina con los médicos.



Al finalizar la recorrida, el ministro Macri expresó: El SAME es un sistema que nos llena de orgullo, es reconocido en el mundo y que tiene la capacidad de responder a grandes catástrofes y pedidos individuales con un nivel de excelencia notable. Constantemente siguen innovando, e implementando nuevas estrategias, como el caso de los médicos en motos que en una ciudad como la nuestra, marcan una diferencia en la respuesta.”*



Por su parte, el ministro Quirós señaló: "Seguimos actualizándonos con la tecnología, infraestructura y capacitación que tiene el personal del SAME.”



Al respecto, el titular de SAME Dr. Alberto Crescenti dijo: “Charlamos con Jorge y Fernán sobre las nuevas estrategias y los protocolos de como trabaja nuestro servicio que sigue creciendo, actualizando y respondiendo cada vez mejor”.

El SAME tiene como misión brindar la respuesta médica adecuada a las necesidades de la población frente a emergencias y/o urgencias médicas prehospitalarias individuales o colectivas.



Las nuevas ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad están preparadas con elementos de última generación. Incluyen sistema antivuelco y antipatinaje y pintura nanotecnológica con capacidad de desinfección en sólo diez minutos.



La sede se encuentra ubicada en Monasterio 480 (esquina Av. Amancio Alcorta), fue inaugurada en el año 2012. Cuenta con una Central Operativa de última generación donde se recepcionan, gestionan, regulan, categorizan y despachan las solicitudes de auxilios y traslados.