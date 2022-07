El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este domingo que estaba “propenso a ir” a Paraguay, donde se desarrollará la próxima Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), el 21 de julio.



“Nos inclinamos a ir por Paraguay. Saldría de aquí al amanecer para regresar al final de la tarde. Un viaje de un día para honrar a Marito (Mario Abdo Benítez), que es un paracaidista como yo”, explicó a la prensa a la salida del Palacio da Alvorada.

Estas declaraciones se contraponen a las que dijo días atrás, cuando negó su asistencia a la Cumbre y no se justificó al respecto. Según informó la cadena de noticias CNN Brasil, el mandatario explicó: “Dije que no voy más. En política se puede dar marcha atrás en algunas cosas. Pero mi decisión hasta ahora es no ir al Mercosur”.

Fisuras en el bloque

Este cambio de opinión de Bolsonaro se da en un momento de tensiones dentro del bloque luego de que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunciara el inicio de negociaciones formales con China para la concreción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones tras concluir el estudio de factibilidad que se inició en setiembre de 2021.

“Hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países y empezaremos formalmente las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. Los acuerdos suponen prosperidad, oportunidades, trabajo. Nuestro desvelo desde el inicio del gobierno es tratar de vender, comerciar los productos, la materia prima, lo industrializado, la tecnología de nuestro país”, enfatizó Lacalle Pou.

Pese a las críticas que ha despertado la postura de Uruguay por parte de algunos de los miembros del Mercosur, Lacalle Pou dijo estar convencido de que el derecho internacional y los tratados firmados lo avalan.

Si bien destacó que la idea de Uruguay no es avanzar por su cuenta, sino que reconoce el peso que tiene el Mercosur al negociar en conjunto, tanto por dimensión demográfica como económica, sostuvo que su país no está “dispuesto a quedarse quieto”.



“Seguramente esto sea motivo de conversaciones en la cumbre de Asunción de los próximos días”, dijo respecto a la cumbre del Mercosur.

Críticas

Tras el anuncio de Lacalle Pou, el gobierno de Paraguay calificó como “una falacia” el argumento sobre una negociación unilateral con China que no afecta la normativa del Mercosur.

“Nosotros reivindicamos lo que establecen los textos fundacionales del Mercosur, como el tratado de Asunción y el protocolo de Ouro Preto, donde se establece que las determinaciones se deben tomar por consenso y que las negociaciones se deben hacer con la presencia de los estados partes”, aseguró el vicecanciller Raúl Cano Ricciardi al diario paraguayo Última Hora.

“Paraguay está evaluando este anuncio y, al menos a nuestro nivel, nos mantenemos en nuestra postura, ya que los textos fundacionales están en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que hizo Uruguay fue una determinación y no una comunicación en consenso”, expresó.



El gobierno de Argentina se sumó a las críticas de Paraguay. La administración de Alberto Fernández está “estudiando” la decisión del gobierno uruguayo de avanzar en un TLC con China, tal como informó el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles.

En Argentina y Paraguay entienden que una negociación de este tipo fuera del Mercosur es “incompatible” con la normativa del Mercosur. “Ante el planteo concreto tiene que pasar por el Mercosur, sino es contraria a la normativa”, dijo el canciller argentino, Santiago Cafiero, al portal Infobae.