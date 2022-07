El actor Carlos Belloso se refirió este martes a su interpretación en la serie María Marta: el crimen del country y destacó a los actores nacionales. "Somos una marca del país", aseguró.

Por AM750, Bellos contó que, desde muy temprana edad, siempre "se expresó artísticamente". “No puedo dejar de pensar en formatos de cualquier tipo, teatrales, de guiones, de artísticos en general”, reveló.

"Desde muy chico, yo creo que tengo una sensibilidad que necesita decir sus cosas a través de un intermediario, que en este caso es el arte", agregó.

Luego, el actor hizo un repaso de su carrera actoral, desde sus inicios en el Parakultural hasta las publicidades y su consagración con “El Vasquito”, el entrañable personaje de la serie de Pol-Ka Campeones.

"La actuación me sirve para investigar, para saber cosas, para tener la posibilidad de hacer algo que ni se me había ocurrido. La actuación me abrió mucho la cabeza", confesó, en una extensa charla con Aquí, allá y en todas partes.

Su personaje en la serie María Marta: el crimen del country

Belloso dedicó un largo tramo de la entrevista a hablar sobre la composición del personaje de Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta, a quien interpreta en la serie recién estrenada y que relata en clave de ficción el asesinato ocurrido en 2002.

"Yo lo veía en su programa de cable, como haciendo zapping de distintas informaciones judiciales, políticas. Cuando sucedió el caso, me llevó a seguirlo", recordó en relación con el periodista, uno de los sospechosos por el crimen de su hermana.

Además, aseguró que, si bien tiene “la cáscara” de Horacio", lo que le da la técnica para interpretarlo es el oficio.

En tanto, recordó que, cuando hizo el casting, le preguntó a la directora de la serie, Daniela Goggi, cuál era la razón para hacer una ficción si "ya había un documental muy bien hecho".

“Después te das cuenta por qué la ficción es tan importante. Es en primera persona, es sumergirte en tercera dimensión en el dolor de esa familia y de esa tragedia que tiene su castigo divino, de alguna manera, y cómo todos van sobrellevando esa tragedia griega”, aseguró.

En ese sentido, señaló que para preparar a su personaje se centró mucho más en el guion que en investigar más sobre la persona: “El guion está muy bien asesorado. Investiga bien las causas y los expedientes”, argumentó.

Y en relación a cómo está construido su personaje, afirmó “es muy difícil estar en contra” de él.

Por último, destacó a sus compañeros de elenco y dijo ser “muy cholulo” de ellos. “Los admiro muchísimo a mis compañeros. Los actores argentinos -me incluyo- somos una marca del país. Cuando vas a otro país te hablan muy bien del teatro y de los actores argentinos, y comparto eso”.