“Come from away” es un musical que cuenta los hechos ocurridos en el pueblo canadiense Gander, luego de que reciba pasajeros de aviones que no podían ingresar a Estados Unidos por los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001.



La obra está dirigida y adaptada del original de Broadway por Carla Calabrese, (“Shrek”, “El curioso incidente del perro a medianoche”) y con producción de The Stage Company.



Precisamente Calabrese dialogó con Hugo Paredero y Carolina Magri en AM750 acerca de éste y los otros shows que ha hecho.

En este sentido, la directora afirmó que "necesitás un grado de obsesión para hacer un musical tan grande y tan preciso, y me parece que está bueno que esté aplicada acá la obsesión y no en otros lados".

También recordó el parate del teatro que hubo en la pandemia y contó que iban a reestrenar "El curioso incidente del perro a medianoche" pero la situación se los impidió.

"En la pandemia hice un profesorado de yoga, un curso de tripulante de cabina para ayudar a una ONG. Estuve haciendo lo que pude esperando la vuelta del teatro", recordó sobre su vida en cuarentena.

"Volví al teatro con todo y cuando uno le pone amor y tantas ganas, siento que el público lo valora. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente", aseguró.

Por último, destacó la "confianza" que les dió el productor Lino Patalano: desde el comienzo hacia ella y hacia todo el equipo: "Me dio mucha energía y mucha seguridad también. Nos mandó una flores diciendo bienvenidos a casa y nos lo tomamos muy en serio", aseguro entre risas.

"Come From Away" tiene funciones los los viernes y sábados a las 20.30 en el teatro Maipo y los dominogs a las 19.30 en la sala ubicada en Esmeralda 433. Las entradas están disponibles en Plateanet.