A 70 años de la muerte de Eva Perón, La Cámpora publicó un video en homenaje en el que resaltaron algunos fragmentos de los discursos más recordados de una de las dirigentes políticas más importantes de la historia argentina, así como también fotos y videos icónicos, y un guiño a Diego Maradona.



“No son horas de cobardes, son horas de patriotas”, es una de las primeras frases del video de un minuto que La Cámpora, la agrupación política que conduce Máximo Kirchner, publicó este martes, al cumplirse los 70 años de la muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, tras atravesar un cáncer.

Además de algunas frases históricas de la jefa espiritual de la Nación, de fondo se escucha una versión en guitarra de Y mientras tanto el sol se muere, del Indio Solari. Incluso el video tiene un guiño a Maradona, en un momento en el que se observan varias imágenes de Evita pateando pelotas de fútbol, mientras de fondo se oye el relato histórico de Víctor Hugo Morales: “Ahí la tiene Maradona…”.

“No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que sigan rezagados o están convencidos”, se escucha a Evita en otro tramo del homenaje de La Cámpora, que publicó el video en sus redes con un breve mensaje. "Como nos enseñó Evita: primero el pueblo, después el pueblo, siempre el pueblo", indican.

“Les molesta que salga una mujer a decirles verdades, que salga una mujer que piensa y actúa como argentina y tiene el privilegio de querer como argentina”, señala Evita.

Más adelante, las imágenes muestran otros discursos: “La única manera de ser gobierno del pueblo es acercarse al pueblo. No importa la diatriba, no importa no importan las intriga y no importa la calumnia. Contra todo, caiga quien caiga, aunque caiga yo, pero defendiendo pero defendiendo la causa del pueblo”.

“En nombre de todas las mujeres argentinas a las que represento, les mando un abrazo fraternal. Primero el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo”, finaliza.