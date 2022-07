En Casa Rosada no cesan los rumores sobre cambios en el gabinete y apuntan al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como seguro reemplazante de Juan Manzur al frente de la Jefatura de Gabinete. Una maniobra que, aclaran desde el oficialismo, vendría acompañado de otras modificaciones en la estructura del gobierno que habría puesto como condición Massa y que podrían implicar movimientos en el Banco Central --que actualmente lidera Miguel Pesce-- y en la AFIP, conducida por Mercedes Marcó del Pont, entre otras áreas. El lugar de la ministra de Economía, Silvina Batakis, no está en duda.

Por ahora solo se trata de especulaciones, pero una vez que regrese la ministra de Economía --aterriza en suelo argentino este miércoles-- podría haber anuncios que se sumen al que ya hicieron desde el gobierno el martes por la tarde, donde el BCRA creó un régimen para que los productores vendan la cosecha de soja (ver aparte). Se espera que haya más novedades antes del fin de semana. El hermetismo que existe sobre las conversaciones que hoy se desarrollan en las mesas chicas de discusión dentro del oficialismo, sin embargo, es total. Desde el gobierno quieren que "esta vez" se trate de un anuncio y no "del anuncio del anuncio". "Cuando vuelva Batakis vamos a poder dar una imagen completa de la situación", detallan. También citan a Juan Domingo Perón y aclaran que todo se dará "en su medida y armoniosamente".

Luego de regresar de Chapadmalal --donde inauguró una nueva unidad del complejo ubicado en el balneario-- el presidente Alberto Fernández decidió no ir al acto en homenaje a Evita que realizó el PJ nacional en su sede central de la calle Matheu, como estaba previsto. En su lugar, Fernández volvió a Casa Rosada a reunirse con varios funcionarios de su mayor confianza. Bajaron del helicóptero con él la vocera presidencial, Gabriela Cerruti; el secretario de Presidencia, Julio Vitobello, y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos, y se fueron al despacho del mandatario para evaluar los próximos pasos a seguir y monitorear las novedades de las reuniones que la ministra de Economía sostenía por esas horas en Washington.

El desembarco de Massa en el gabinete, aclaran desde el Ejecutivo, "abriría la puerta a reconfiguraciones más grandes porque eso es lo que sucede cuando llega una figura de peso a la Jefatura de Gabinete". Además, recuerdan que cuando llegó el actual ministro, Juan Manzur, también se dio en el contexto de otros cambios. "Suele suceder de esa manera porque la figura del jefe de ministro reconfigura los roles y los perfiles", insisten. Lo que por estas horas están terminando de diagramar dentro del Frente de Todos es qué sucederá con distintas figuras que ocupan una poltrona en el gabinete como, por ejemplo, con Manzur. El tucumano dejó la gobernación de su provincia para asumir la Jefatura de Gabinete y una de las posibilidades es que, si se confirma el desembarco de Massa, regrese a su provincia.

Pero Manzur también podría ir a la Cancillería, en lugar de Santiago Cafiero, que ya fue reemplazado en la Jefatura de los ministros por el tucumano, en septiembre de 2021. Si así fuese, el destino de Cafiero bien podría la Secretaría General de la Presidencia que ocupa Vitobello, pero quienes conocen al mandatario dudan de esa versión. También se baraja que Manzur, si no vuelve a Tucumán, vaya al ministerio del Interior, algo que descartan cerca del ministro, Eduardo "Wado" de Pedro.

Desde otros despachos oficialistas opinan que "si seguimos pensando que la solución son los nombres y no la política y sus planes nos seguiremos equivocando". Lo cierto es que el desembarco de Massa no sería solo un cambio de "nombres", sino que eso vendría acompañado de nuevas políticas y una mirada distinta de la gestión. Lo que no está claro es qué postura tomará ante esa situación la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aunque si se avanza con la incorporación de Massa será en un contexto de consenso.

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, opinó en diálogo con AM750 que la posible asunción de Sergio Massa como jefe de Gabinete sería “algo positivo”. “Necesitamos que el Gobierno fortalezca su imagen frente a la población”, agregó y destacó la "figura muy importante" del actual presidente de la Cámara de Diputados. "Recrear ese escenario de unidad y mostrar fortaleza me parece que es necesario", agregó.