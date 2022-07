Rusia dice que aún no hay acuerdo sobre el canje de presos con EE.UU.

El Kremlin afirmó este jueves que aún no hay ningún acuerdo sobre el posible canje de presos propuesto a Moscú por Estados Unidos.



"De momento, no hay acuerdos en ese ámbito", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo la víspera que Washington ofreció a Rusia una "propuesta sustancial" para lograr la liberación de dos estadounidenses detenidos en territorio ruso, Brittney Griner y Paul Whelan.



Al comentar hoy esta información, el representante del Kremlin dijo que se trata de asuntos cuya discusión no admite "filtraciones a la prensa".



"Habitualmente se dan a conocer los acuerdos ya alcanzados", aseveró.