El gobierno provincial se mostró ayer inmutable ante el pedido de reapertura urgente de las paritarias del sector público, de cara al fenómeno inflacionario. Es que mientras los gremios docentes -Amsafe y Sadop- ya anuncian huelgas para la semana próxima y el resto de los gremios que representan a trabajadores del sector público insisten en la necesidad de adelantar los tramos de mejoras salariales en la provincia, el Gobierno santafesino mantuvo firme en su postura de no introducir cambios al cronograma previsto desde principios de año. Quien primero se refirió al tema fue la ministra de Educación Adriana Cantero al ratificar que el gobierno por ahora no reabrirá la discusión con los docentes para la actualización de sueldos que ya fueron acordados en marzo. En ese marco, lamentó que en los primeros días tras el receso de invierno "se hable de suspender clases". La funcionaria remarcó que el gobierno "cumple en tiempo y forma el compromiso que asumió en la última reunión paritaria y monitorea que la inflación no le gane a los sueldos de los trabajadores en la provincia de Santa Fe”.

Pero también el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, ofició de vocero e indicó que, tal como se había acordado en las negociaciones paritarias de marzo pasado, durante septiembre próximo los diferentes gremios que representan a los trabajadores del Estado santafesino serán convocados para realizar una revisión de la política salarial.

El funcionario hizo esta aclaración debido a “los distintos reclamos de los gremios de la administración central, gremios docentes, los gremios que representan a los profesionales de la salud, y otros que tienen que ver con las empresas del Estado provincial”, ante lo cual aseguró que “la provincia ratifica su voluntad de producir la revisión de la política salarial y las nuevas reuniones con los gremios a partir de septiembre”.

“En ese marco, ratificamos una vez más nuestra voluntad de cumplir con el acuerdo oportunamente suscripto: abonar los incrementos que quedan pendientes, y llevar adelante durante septiembre la renegociación con todos los gremios que se relacionan con el Estado provincial con el objetivo de que, en un marco volátil y esperando que las variables económicas empiecen a estabilizarse y no se afecten ni la producción ni el trabajo de la provincia, podamos mantener también el poder adquisitivo de los salarios”, remarcó.

Asimismo, el titular de la cartera laboral aseguró que “en la actualidad estamos abocados al seguimiento y gestión de todo lo que tiene que ver con las distintas variables que hacen al funcionamiento de la provincia, y la inflación es una de ellas”. Y agregó la importancia que tiene para Santa Fe “todo lo relacionado con mantener su cadena productiva, mantener intacto el funcionamiento de las empresas, en un marco en el cual se ha generado actividad económica y empleo, por eso la necesidad de que todas las divisas que el país pueda tener sean destinadas a esto, a la producción y el trabajo. En ese sentido, hay una gestión importante del gobernador Omar Perotti permanentemente con esta finalidad”.

Por otro lado, Pusineri valoró el esfuerzo del gobierno para “mantener políticas que tienen que ver con el incentivo del consumo, como Billetera Santa Fe; lo que tiene que ver con el Boleto Educativo Gratuito".

Cabe recordar que los maestros de las escuelas privadas nucleados en Sadop ya lanzaron un plan de lucha que prevé dos paros de 48 horas, uno para el próximo martes y miércoles, y el otro para miércoles y jueves de la semana siguiente. Los docentes nucleados en Amsafé definirán hoy en su asamblea provincial cuántos días de paro realizarán la semana próxima ante la negativa del gobierno de convocar a una nueva reunión paritaria y así discutir aumentos de sueldos.

En esa línea la titular de la cartera educativa del gobierno provincial aclaró que “otorgar aumentos de sueldos es una decisión que me excede. Cuando se convoca a una discusión paritaria se hace teniendo en cuenta a todos los trabajadores de la provincia”.

“En ese sentido -dijo Cantero- se incluirá también a los docentes. Venimos de un receso escolar de quince días. Lamento que en la primera semana de reencontrarnos en el aula estemos hablando de suspender clases con el esfuerzo que todos hacemos en una Argentina muy difícil”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el país “viene de años muy difíciles y se hace un enorme esfuerzo frente a las dificultades económicas. Todos los trabajadores del país están haciendo un gran sacrificio y también son los papás de los chicos que van a las escuelas. Hay que mirar el problema en la complejidad que nos toca vivir”.

La ministra de Educación aclaró que respeta el derecho constitucional de huelga, “pero el país está en un momento en el que hay que analizar con calma el día a día. No voy a juzgar la decisión de parar. Lo que digo es que estamos analizando en forma permanente todas las cuestiones de alta complejidad que vive la Argentina”.

“Aún así, para mostrar la otra cara de la moneda, en el ministerio seguimos pensando en la expansión del sistema educativo y en el beneficio que eso puede traer a chicos y chicas, y también a los adultos que puedan tener una deuda del sistema para acceder a las certificaciones que los habilite a mejor calidad de trabajo y de vida. No paramos de trabajar en esa expansión, aún en períodos de crisis”, subrayó.