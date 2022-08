El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (Partido Liberal), confirmó que asistirá a los debates de cara a las elecciones del 2 de octubre. “En un principio la idea es asistir al debate para mostrar lo que hemos hecho”, dijo el mandatario derechista que busca la reelección, entrevistado por la cadena SBT.

“Tengo la intención de ir. En política, todo es dinámico, sobre todo porque hay mucho que presentar. No me voy a quedar preso de una agenda en la que alguien me va a atacar gratis. Responderé por lo que hicimos y haré comparaciones con gobiernos anteriores”, señaló Bolsonaro.

El 26 de julio, el canal CNN suspendió el primer debate presidencial que estaba anunciado, luego de que Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) rechazaran la invitación. Al día siguiente, el líder izquierdista dijo que participará solo de tres encuentros entre presidenciales y no será “rehén de infinidad de debates”.

Lula aseguró que Bolsonaro sólo quiere participar en debates de cara a un balotaje, pero "tiene que recordar que puede que no haya una segunda vuelta”, según escribió en redes sociales.

La semana pasada, cinco medios brasileños anunciaron que promoverán un debate conjunto, con los dos candidatos que lideran las encuestas. Adhirieron al pedido el portal G1, el diario O Globo y el diario financiero Valor (los tres del grupo Globo), el diario O Estado de Sao Paulo y el portal UOL. Lula había rechazado propuestas que habían realizado estos medios por separado, y ahora se espera una respuesta a la iniciativa colectiva.

A dos meses de las elecciones, Lula lidera con 44% y Bolsonaro tiene 32%, según encuesta

Este miércoles, la consultora Quaest divulgó los datos de su última encuesta y Lula sigue siendo el favorito para ganar la elección con una intención de voto de 44%, mientras que Bolsonaro, figura en segundo lugar con 32%.



En comparación con la anterior medición, la distancia entre ambos candidatos sigue “oscilando dentro del margen de error”, señala la empresa consultora, en referencia a que se acortó por dos puntos porcentuales (tenían 45% y 31%, respectivamente).

Por esa misma razón, el margen de error, la encuestadora no asegura una victoria de Lula en primera vuelta, a pesar de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) tiene 44% y todos los demás candidatos llegan a 42%. Las encuestadoras toman en cuenta este dato porque en Brasil el triunfo en primera vuelta se garantiza con más del 50% de los votos válidos.

En la nómina de candidatos presidenciales que llegan a marcar votos en la elección de octubre aparecen Ciro Gomes (5%), André Janones (2%), Simone Tebet (2%) y Pablo Marçal (1%). El comando de campaña de Lula aspira a cerrar acuerdos electorales con Janones y Marçal antes de las elecciones que se realizarán dentro de 60 días.