La foto es elocuente y el texto que la acompaña también. “Junto al fiscal General de Santa Fe (Jorge Baclini) y el diputado nacional Gabriel Chumpitaz, nos encontramos en el Centro de Justicia Penal (de Rosario) con Horacio Rodríguez Larreta para dialogar sobre los principales problemas de seguridad en la provincia”, posteó el diputado provincial del radicalismo y ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro en su cuenta de IG. El Jefe de Gobierno porteño estuvo en Rosario en un encuentro de intendentes por el medio ambiente y aprovechó la visita para actividades proselitistas. “Se está equivocando feo Baclini y va a tener que dar explicaciones”, dijo a Rosario/12 el diputado provincial Carlos Del Frade que junto a su par del peronismo Luis Rubeo ya preparan un pedido de informe en la Cámara baja. Ricardo Olivera anticipó también que el lunes “vamos a convocar a nuestro bloque (PJ) para analizar la situación” y ayer mismo, el bloque emitió un duro comunicado en el que señalan la falta de independencia del jefe de fiscales de la provincia.

Baclini, hace unos días le aseguró a este diario que no será candidato partidario y que su carrera seguirá en la justicia cuando cumpla su mandato de jefe de los fiscales, a fin del año que viene. Justamente, la pregunta estaba relacionada con las sospechas sobre sus simpatías políticas y el desempeño como máxima autoridad del MPA en Santa Fe.

"Uno de los principales desafíos de la justicia en los próximos tiempos es que el poder político defina si quiere un Ministerio Público de la Acusación fuerte e independiente, para llevar adelante todas las investigaciones criminales", le dijo Baclini al periodista José Maggi en esa nota. Y además rechazó que las investigaciones del MPA “tengan algún filtro político”. Pero en la práctica, acciones como las que protagonizó junto a Pullaro y Rodríguez Larreta, no colaboran para espantar esas dudas precisamente. También avanzó sobre otro hecho que generó arduas polémicas: Dijo que se llamará a concurso para el cargo de Director del Organismo de Investigaciones, en manos de Víctor Moloeznik, objetado por sus opiniones en la red social twitter donde revelaba su militancia política partidaria.

“Esto es muy preocupante porque en realidad termina enlodando a toda la gente que se está jugando la vida muchas veces dentro del Ministerio Público de la Acusación. Se está equivocando muy feo Baclini y efectivamente, creo que a confesión de parte (con la foto de la discordia) relevo de pruebas”, dijo el diputado Del Frade y aseguró que el fiscal general “va a tener que dar explicaciones, sin lugar a dudas”.

Del Frade recordó además que Baclini “da tantas vueltas a veces para venir a reunirse con la Comisión Investigadora del Caso Vicentin que nosotros integramos y después no tiene problemas en recibir a dirigentes en campaña”, dijo e insistió en que esta actitud “pone en una muy mala posición a los y las fiscales que, en muchos casos, se juegan la vida en sus investigaciones”.

También el Bloque de Diputados del Partido Justicialista sentó posición. "Mientras en el país se habla de lawfare, de cómo una Corte Suprema de Justicia pasó de ser ejemplar a convalidar la doctrina Irurzun al mismo tiempo que en Santa Fe la actuación de fiscales del Ministerio Público de la Acusación en causas emblemáticas genera dudas, la máxima autoridad del MPA en la provincia, Jorge Baclini, decide mostrarse públicamente con representantes de Juntos por el Cambio", dice el texto difundido ayer por la tarde. "No se trata de un hecho aislado: a Baclini (quien tuvo que desmentir públicamente una posible candidatura por Juntos por el Cambio) se lo pudo ver en reuniones, conferencias de prensa y hasta recorridas en barrios con dirigentes de ese partido. No ocurre lo mismo con otros sectores", plantearon desde el bloque y recordaron que "hace unos meses, la Legislatura destituyó a la máxima autoridad del Organismo de Investigaciones del MPA. Uno de los argumentos esgrimidos fue que había 'tuits emitidos a favor del peronismo'. Lo reemplazó Víctor Moloeznik, que en la misma red mostró su antiperonismo. ¿Fue destituido? No. Moloeznik, que fue asesor del Ministerio de Justicia durante la gestión de Hermes Binner y funcionario de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti, escribió en esa misma red que a la dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 'le falla la medicación'. Sin embargo, esas expresiones no parecen incomodar a un sector de la Legislatura, ni tampoco a Baclini, máxima autoridad del MPA", sigue cuestionando el comunicado del PJ

Los diputados justicialistas también recordaron que "en 2019, Baclini dispuso que 195 personas pasaran del Poder Ejecutivo al Poder Judicial sin concursos, sólo con su firma. Había en esa lista militantes y candidatos del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical. Esa decisión quedó sin efecto, pero luego muchos Ingresaron igual al Organismo de Investigaciones. Durante un sumario de una auditoría del MPA, un analista de ese organismo declaró textualmente lo siguiente: 'Primero tienen que ser planta del Estado, eso ya está hablado con (Maximiliano) Pullaro y Baclini'. Se refería a un acuerdo para que personas vinculadas a ese espacio político ingresaran al MPA".

El Bloque destacó que "Santa Fe atraviesa desde hace más de una década una grave crisis en seguridad que necesita un consenso democrático de todas las fuerzas para resolver el problema. Resulta muy difícil si el MPA parece estar más cerca de algunas fuerzas políticas que de la ciudadanía".

Por su parte, el diputado provincial del peronismo Luis Rubeo anticipó a este diario que también formulará un pedido de informes junto a Del Frade por la situación. “Me parece de una gravedad institucional que no se puede dejar pasar porque es un acto claramente de campaña. No hay ninguna duda porque que se reúna con (Gabriel) Chumpitaz que es diputado nacional de la provincia, que se reúna con el diputado Pullaro más allá de que sea amigo de Baclini; pero la verdad es que Rodríguez Larreta no tiene absolutamente nada que hacer”, dijo Rubeo.

Para el diputado peronista fue clara la intención del encuentro: “Con el pretexto de hablar de la justicia en Santa Fe y el tema de la seguridad generaron una foto que se encargaron de difundirla por todos lados porque es parte de la campaña electoral de Rodríguez Larreta”. Y subrayó: “Que el fiscal general de la provincia se preste a un acto de campaña del jefe de Gobierno porteño, me parece un acto sumamente peligroso”.