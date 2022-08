Indígenas, afrodescendientes, gitanos y campesinos de Colombia entregaron el mandato presidencial al izquierdista Gustavo Petro en una ceremonia simbólica realizada este sábado en Bogotá, en vísperas de su toma de posesión oficial.

"Recibo con mucha emoción este mandato popular y espiritual", dijo el exsenador de 62 años luego de participar, junto a Francia Márquez, en un ritual ancestral "popular y espiritual" en un parque céntrico de la capital colombiana.

"El presidente de la República los convoca a organizarse e indudablemente esa pluralidad, esa multiculturalidad, ese espectro multicolor que debe ser el de la organización popular hay que unificarlo en medio de la diversidad, coordinarlo, conectarlo entre sí", dijo Petro desde una tarima, fuertemente escoltado por seguridad.

"Que el país pueda ser entonces un país de paz, de justicia ambiental, de justicia social", añadió.

Miles de personas ondearon las banderas de diferentes organizaciones sociales y gritaron consignas a favor del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

Tras la ceremonia, las comunidades entregaron a Petro un documento con sus principales demandas: paz en territorios remotos, defensa del medio ambiente, protección de las minorías, transformación de las políticas antidrogas, defensa de los derechos humanos, renovación de las fuerzas armadas, entre otras.

"Compartimos nuestro profundo sentimiento de alegría y responsabilidad por la llegada de este proyecto político nacido en las entrañas del pueblo y caracterizado por el interés de contribuir al cambio", dijo uno de los voceros indígenas.



Petro asumirá la presidencia este domingo en reemplazo del conservador Iván Duque (2018-2022) por un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección por orden constitucional.



Ceremonia de asunción

A la ceremonia de traspaso, que se realizará en la Plaza de Bolívar en Bogotá, asistirán varios presidentes y algunos vicepresidentes de la región.

Los mandatarios que estarán presentes en la asunción serán, Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Guillermo Lasso (Ecuador); Xiomara Castro (Honduras); Laurentino Cortizo (Panamá); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Luis Abinader (República Dominicana). Asimismo, asistirá el jefe de Gobierno de Curazao, Bernard Whiteman, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, el canciller de Brasil, Carlos França, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez.

Entre la lista de presidentes que no acudirán se encuentran Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Pedro Castillo (Perú). El mandatario peruano no podrá asistir debido a que el Congreso de su país no lo autorizó a ausentarse del país ante la crisis política que allí se vive.