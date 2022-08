John Travolta, el protagonista del musical "Grease" (1978), le dedicó unas palabras de despedida a su excompañera de elenco Olivia Newton-John, quien murió este lunes por la mañana a los 73 años.

"Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre", publicó el actor, de 68 años, en su cuenta de Instagram

Además, Travolta cerró su mensaje con un "tu Danny, tu John", en referencia al personaje del exitoso filme de 1978.

Este lunes por la tarde, John Easterling, esposo de la actriz y cantante británico-australiana, confirmó el fallecimiento de la estrella, ganadora de cuatro premios GRAMMYs.

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", escribió Easterling en redes sociales.



Desde hace tiempo se sabía que la intérprete padecía cáncer de mama. El primer diagnóstico fue hace tres décadas y, desde entonces, superó la enfermedad dos veces. Hace tres años, sin embargo, recibió un nuevo diagnóstico de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis.



Grease, la película de culto con Olivia Newton-John y John Travolta

La película de culto de Olivia Newton-John fue "Grease", también conocida como "Vaselina" en Hispanoamérica, en la que compartió el protagonismo junto a John Travolta.

Estrenada en 1978, y rodada con un presupuesto de 6 millones de dólares, se convirtió en un fenómeno mundial que recaudó más de 300 millones de dólares que aún le valen el título del filme musical más taquillero del siglo XX. Además, trajo consigo una lista de inolvidables canciones, entre las que se destacan "You're The One That I Want"; "Hopelessly Devoted to You"; y "Summer Nights".

Según una entrevista que el actor dio a la revista Variety, Travolta fue fundamental para que el estudio Paramount Pictures fichara a Newton-John, conocida entonces por ser una cantante de country y pop, para protagonizar la adaptación al cine del musical de Broadway.

"Tenía una voz brillante y no pensé que hubiera ninguna otra persona más adecuada para hacer de Sandy en todo el universo", explicó el intérprete.

Antes de "Grease", la vocalista solo había protagonizado dos películas sin mucha repercusión. Por ende, el reconocido estudio había considerado a otras actrices como Carrie Fisher, Susan Dey, Deborah Raffin y Marie Osmond para el papel de Sandy Olsson, la inocente y responsable alumna de instituto que se enamoraba del rebelde Danny Zuko hasta transformar su personalidad.



Tras coincidir con ella en una cena, el productor del largometraje, Alan Carr, tuvo que convencer a Newton-John para que se sumara al reparto porque la cantante ya había debutado en el cine con resultados irregulares y no quería manchar su carrera musical, entonces en pleno auge.

De esta manera, los guionistas tuvieron que reescribir el personaje de Sandy como una estudiante australiana, para acomodar el acento de Newton-John, y utilizaron diferentes técnicas de iluminación para contrarrestar la diferencia de edad entre los protagonistas, debido a que ella tenía 29 años y él 23.

Finalmente, "Grease" fue un éxito rotundo por su propuesta ambientada en los años 50, las canciones y la trama, así como los dos jóvenes protagonistas, con carreras recientes y con mucha expectativa. Además, el filme no solo conquistó a los jóvenes de finales de los 70 y principios de los 80, sino que se convirtió en un clásico de Hollywood que inspiró decenas de series y películas juveniles.

Secuelas y remakes de "Grease"

El éxito de "Grease" dejó un legado inigualable, lo que incentivó a la realización de una secuela, así como de otras versiones del musical basadas en los mismos personajes o trama.

Cuatro años después, en 1982, se estrenó "Grease 2", una continuación de la primera película, pero encabezada por Michelle Pfeiffer y Maxwell Caulfield. Ni Olivia Newton-John ni John Travolta aparecieron físicamente en el largometraje y solo se hace referencia a sus personajes en los diálogos.

Finalmente, la película fue un fracaso de taquilla y en la crítica, lo que llevó a la cancelación de al menos dos largometrajes más y una supuesta serie televisiva.

En 2012, la exitosa serie "Glee" de la señal Fox estrenó el episodio "Glease", perteneciente a la cuarta temporada. En el mencionado capítulo, los estudiantes de la McKinley High School, se preparan para realizar una obra de teatro escolar basada en la película y cantan nueve canciones del filme.

Por último, Fox también se aventuró en realizar "Grease: Live!" en 2016, un musical en vivo para televisión, que fue protagonizado por los actores Aaron Tveit, Julianne Hough, Vanessa Hudgens y Carlos PenaVega.

La producción, hecha en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles (California), incorporó elementos propios, así como las canciones y hasta parte de la escenografía original de la película de 1978. El especial fue aclamado por la crítica, y ganó cinco de las 10 nominaciones a los premios Emmy.

Dónde ver Grease, su mayor éxito junto a John Travolta

Grease, el musical de 1978 que Newton-John protagonizó junto a John Travolta, está disponible para ver por streaming a través de Amazon Prime Video.