La decisión de este martes del Gobierno de la Ciudad, que anunció un endurecimiento en las condiciones para recibir el programa social Ciudadanía Porteña, sigue sumando críticas. Ahora, el secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo, Gustavo Aguilera, aseguró que es una medida que les “genera preocupación”.

“Vemos que es un problema que los chicos no vayan a la escuela, pero sacarles la ayuda que reciben del Estado les genera más. La Ciudad está generando más problemas en las familias que más necesitan del apoyo del Estado. Y no un Estado que mire para el costado”, explicó por AM750.

La aclaración surge después de que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta impusiera nuevas exigencias a los estudiantes menores de edad para ser considerados como "alumnos regulares". La medida desató rechazo entre organizaciones sociales y dirigentes exigieron que se revisen las razones del ausentismo escolar.

El programa Ciudadanía Porteña establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado. Tras los últimos anuncios, serán dados de baja del subsidio los alumnos que tengan una media de asistencia por debajo del 85 por ciento de la cursada por bimestre o que tengan más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año.

“El anuncio es un mensaje a la interna de ese espacio política. Si no, no se entiende. La AUH tiene como requisito la escolaridad y la salud. Pero en caso de fuerza mayor se retiene un porcentaje. De ninguna manera se corre como ayuda para las familias. Estamos hablando de un porcentaje no muy grande de la ciudadanía porteña”, añadió Aguilera.

Diferencias con el Polo Obrero

Por otro lado, Aguilera aseguró que desde el ministerio comenzarán a hacer un relevamiento de los planes Potenciar Trabajo y habló sobre las diferencias de percepción sobre el trabajo a realizar que tienen con el Polo Obrero, que junto a la Unidad Piquetera realizarán una marcha este miércoles para exigir una reunión con Sergio Massa.

“Pretendemos conocer cara a cara a los titulares de Potenciar Trabajo. Queremos saber su historia laboral, educativa, sus expectativas. Queremos ver quién trabaja y quién no. Y a los que no lo hacen, darles una tarea o una capacitación”, dijo el funcionario.

Y aclaró: “El que no trabaja no va a percibir más el programa. Pero no con una mirada de achicar, sino con conocer más el programa para poder transformar planes sociales en empleo”.

En este sentido, se refirió a la marcha convocada para este miércoles y la diferencia de miradas que tienen con el Polo Obrero: “Tenemos vínculo y diálogo con todas las organizaciones sociales. Ellos solicitan más planes de empleo, nosotros les ofrecemos máquinas e insumos para que podamos potenciar el trabajo productivo en el territorio. El Polo Obrero en general no termina de creer en la economía social y ese es el principal punto de discordia”.