Con la publicación de fotos y videos de un encuentro de emprendedores organizado el fin de semana pasado en el estadio Delmi por el senador provincial por el departamento Capital, Emiliano Durand, en donde se ve la entrega de tablets pertenecientes al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, abrió un legajo de averiguación para determinar las circunstancias en las que se entregaron estos dispositivos pertenecientes al programa Conectar Igualdad.

A pesar del hermetismo de la fiscalía y los pocos detalles de la actuación, trascendió que la investigación se orienta a determinar en qué condiciones se entregaron esos elementos tecnológicos, dado que por las características del programa nacional, sus destinatarios son fundamentalmente personas mayores, niños y jóvenes de escasos recursos.

En uno de los audios difundidos de la actividad del fin de semana, se puede escuchar a Durand arengar a los presentes a bailar para que el que mejor lo haga se gane una tablet. Una vez difundido el hecho, el senador dijo que el gobierno provincial "donó" tres tablets para entregarlas a los asistentes al evento de emprendedores. Y explicó que "se completó una ficha, las personas tienen que brindar sus datos, reúnen los requisitos y se entrega".

Pedidos de informes

Diputados provinciales repudiaron lo sucedido el fin de semana en el estadio Delmi, en lo que consideraron "un acto proselitista".

Franco Hernández, presidente del bloque del Frente de Todos, contó que en su departamento (San Martín) referentes de varias instituciones educativas le consultaron sobre la entrega de tablets para los alumnos y alumnas, y añadió que “el Ministerio de Educación les pide a 22 jóvenes que pasaron al último año en la Escuela de Comercio Alejandro Aguado que devuelvan las netbooks porque ya no cumplen los requisitos que dice la reglamentación”.

Hernández pidió al presidente de la Cámara, Esteban Amat, que "exija al presidente del Senado que emita un informe porque en los medios nombran al senador de Capital, el departamento más importante y que maneja el 80% del presupuesto de la provincia”.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Carlos Zapata, contó a Salta/12 que presentó un pedido "para que el ENACOM nos informe acerca de estos eventos”. Adelantó que presentará una nota al presidente de la "Comisión de Comunicaciones", que integra, "para que se cite al titular de ENACOM para que nos explique cuál es la operatoria y qué grado de control y acciones están haciendo con el tema Salta, porque esto es inaudito e intolerable”, precisó.

El Comité Capital de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado repudiando "el accionar del senador provincial", que "entregó equipos de tablets del programa 'Conectando con Vos' en un concurso de baile que surgió en el momento".

Silencio en el Senado

Excepcionalmente, el Senado Provincial sesionó un miércoles, dado que entre jueves y viernes se realizará en Jujuy un nuevo encuentro del Parlamento del Norte Grande, del cual participará el presidente del Cuerpo Legislativo, Antonio Marocco, acompañado por seis legisladores de la Cámara Alta.

Iniciada la sesión, se aprobó el pliego enviado por el Ejecutivo Provincial para la designación como nuevo juez de Corte de Gabriel Chibán, en reemplazo de Horacio Aguilar, quien había renunciado al máximo tribunal a fines de abril.

Tras esto, Marocco leyó el pedido de inasistencia de los senadores Emiliano Durand y Mashur Lapad. Pero en el transcurso de la sesión, que se extendió por más de dos horas, ninguno de los legisladores hizo mención a la cuestión que envuelve al representante del departamento Capital.

Reunión por la fe de vida

Por otro lado, Esteban D'Andrea, senador por Chicoana, señaló que la semana que viene mantendrá una reunión con autoridades regionales y provinciales de ANSeS para solicitarles que deje de aplicarse lo que hoy se conoce como "fe de vida", como requisito para que jubilados y jubiladas puedan percibir sus haberes todos los meses.

"Esto provoca muchos problemas sobre todo en los vecinos del interior profundo que tienen que andar horas a caballo porque no tienen transporte, sumado a que si no obtienen esa fe de vida, no cobran su magra jubilación de 35 mil pesos, por eso voy a hacer extensiva la invitación a esta reunión a los legisladores nacionales y le he pedido al presidente del Senado que plantee este tema ante el Parlamento del Norte Grande, porque es un problema inherente a todas las provincias de la región", concluyó.