"Me consta que Peiti le entregaba dinero a Corbellini. Si yo fuera fiscal no dudaria en profundizar la investigación sobre Corbellini, ante las sospechas por los hechos denunciados" dijo esta semana el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad , al hablar por primera vez públicamente sobre la causa que lo tuvo como condenado en un juicio abreviado por recibir coimas del juego clandestino, y por la que estuvo detenido 13 meses. El ex fiscal Ponce Asahad, expuso el lugar y la frecuencia con la que el zar del juego Leonardo Peiti pagaba un monto fijo en las manos del ex director de la Policía de Inteligencia, comisario Daniel Corbellini. Lo hacía en un bar de Mendoza y Francia, del lado donde estacionan los autos. "El sobre lo llevaba Aníbal Porri quien me lo contó y después Corbellini se lo daba a otros actores", aunque no los especificó. En los últimos días la esposa del ex jefe policial Silvina Moreno, fue detenida por prestar dinero y pretender cobrar sumas usurarias usando a una banda de tiratiros, que agujeraron el frente de un humilde granza de barrio en Amenábar al 3700. Es mas en el allanamiento de una costosa vivienda ubicada en Venezuela al 500 bis, fue secuestrado un teléfono del propio ex comisario. Pero el juez Hernan Postma decidió dejarla en detención domiciliaria bajo la tutela de su esposo, que hasta ahora, no se conoce que tenga causa abierta por los dichos del propio Peiti, quien ya había descritpo con minuciosidad el enjambre de sobres con coimas para sostener el juicio clandestino.

"En una época tengo una pelea con un jefe de la policía, que es (Daniel ) Corbellini. Yo le daba dinero porque entre él y (José Luis) Amaya manejaban todo, la parte de juego de lo que sea la provincia, y después repartirían con los distintos estamentos. Pero acá sí funcionó y prosperó es porque los grandes manejadores del tema eran Corbellini y Amaya. Y era toda una lucha, una pelea porque la parte de pago de lo que quiere cobrar la policía si vos le dabas cinco, ellos querían 15 o 20. Uno se puso firme y no le quise dar lo que ellos querían y a partir de ahí, yo me quise retirar y el tipo hizo una investigación la cual se la pasó, se la facilita a (el fiscal de Melincué Matías) Merlo, porque la que hace la investigación es la PDI porque él era jefe de PDI, entonces viene con una serie de allanamientos para hacerme Merlo, en lo cual aparece en Rosario solicitando el allanamiento de no sé cuantos lugares que querían poner como que eran míos y no eran míos, inclusive hacía una semana o quince días que ya habían sido allanados esos lugares por la Fiscalía y eran otros esos lugares, entonces a Merlo la jueza que se llamaba Carrara en muy buen proceder le deniega los allanamientos". Este es un textual de la declaración del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti , que contiene muchos datos que exigen investigaciones: entre otros, la voracidad policial en busca de sobornos y “ayudas”, en lo que destacó el rol de los comisarios José Luis Amaya, como jefe de la policía provincial y Daniel Corbellini jefe de la Policía de Investigaciones, un jefe policial elegido recurrentemente por el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Peiti afirma en uno delos tramos que una de las investigaciones en su contra resurgió como una vendetta de Corbellini cuando Peiti interrumpió el pago periódico de coimas. La ecuación económica del juego clandestino cambió en enero de 2017 cuando el juego ilegal deja de ser una falta, una contravención y pasó a ser un delito penal, y es cuando empiezan a actuar las fiscalías. Este delito tiene una pena más grave entonces la policía le pedía más dinero por más protección porque el negocio había cambiado, y ahora Peiti podía ir efectivamente preso.

El exfiscal Ponce Asahad, condenado a tres años de prisión por su responsabilidad como integrante de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal y que se encuentra en libertad condicional, rompió el silencio la última semana a través de Twitter en donde refutó manifestaciones de Oscar Romera, abogado del senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, legislador que también está imputado en una causa por juego ilegal. "Yo nunca nombré a Maximiliano Pullaro en mi declaración". Me constaba que Peiti le entregó dinero a Corbellini. Pero jamás mencioné al exministro de Seguridad y actual diputado Maximiliano Pullaro”, como afirma el abogado de Traferri. “Su estrategia consiste en descalificar permanentemente a personas; en este caso, yo. Tendrá que elegir mejor a su letrado, porque el accionar del actual es mendaz y falaz”.

Ponce Asahad: “El senador Traferri es la persona que más inmunidad tiene en el mundo

Por eso -remarca Ponce Asahad- instruí a mis abogados defensores para que se pusieran a disposición de Fiscalía. Mis declaraciones están acreditadas; tuve un juicio abreviado” en el que “se comprobó la veracidad de mis dichos y me atengo a ellos”.

Sin embargo el abogado de Traferri , Oscar Romera envió a este cronista una copia de la declaracion de Ponce Asahad, con la que asegura , justifica sus dichos. "Qué otro político vos sabés que aportaba Peiti" pregunta uno de los fiscales, ante lo cual responde Ponce Asahad: "a través de Corbellini directamente al ex ministro Pullaro actual diputado. Por lo cual reitero, yo creo que la política se va abroquelar, se van a defender entre ellos. Nunca se va a llegar a cortar el hilo por donde se tiene que cortar. No creo que ninguno de ellos este un día preso. Pero esto ojo no es un achaque al ejercicio fiscal, ustedes están haciendo su laburo, yo lo he hecho en otras causas distintas y ustedes lo están haciendo hasta que hasta que alguien le ponga un punto. si hay un proyecto de ley que a todas luces sabemos que es una estrategia defensista el contacto directo. Acá hay cosas mucho más arriba" dice el textual que Romera afirma haber extraído de la transcripción de una de las dos declaraciones judiciales del ex fiscal.

Antes Ponce aclaró que reactivó su cuenta de Twitter para poder expresarse porque la misma fue “objeto de operaciones por parte de periodistas con respecto a mi orientación política. En el Poder Judicial – salvo excepciones – todos tenemos, como ciudadanos, identidad política y jamás oculté que estoy afiliado al Partido Justicialista desde mis 18 años. Jamás ocultaré mi esencia peronista”.

“El senador Traferri es la persona que más inmunidad tiene en el mundo. Ni la reina de Inglaterra o el Rey de Tailandia (donde impera una monarquía constitucional) o de Arabia Saudita. El blindaje a él es absoluto. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a excepción del juez Erbetta, le mantuvo los fueros, en una decisión anticonstitucional”.

Finalmente el ex fiscal reconoció que “cometí un grave error de juicio que me costó perder mi trabajo”, reconoció. “Es más: sobrepasé el cumplimiento de la pena, porque debí cumplir ocho meses en prisión, pero estuve durante trece meses. Y en cuanto a mis declaraciones, las hice por una cuestión de principios: entendí y tomé conciencia de ese grave error, que fue no proceder como fiscal. Recibí bolsas con sobres adentro que le entregué a (el exfiscal Patricio) Serjal. Pero mi análisis patrimonial determinó que no tuve enriquecimiento ilícito en el ejercicio de mi función: tengo un auto Honda modelo 2008 y no tengo propiedades, como sí las tiene Serjal, cuyo análisis patrimonial fue desastroso”.

Sobre quien fuera condenado por dirigir la asociación ilícita que protegía al juego ilegal, Ponce dijo: “No sé en dónde está Serjal. Quisiera saber de qué vive. Dice que se dedica a vender empanadas, pero tiene muchos amigos abogados”.